Легендарная Metallica: 35 лет на сцене

14 марта 1982 года на сцену клуба Radio City калифорнийского города Анахайма вышел свежеиспеченный квартет со звучным названием Metallica

На тот момент группа состояла из барабанщика и основателя ансамбля Ларса Ульриха, вокалиста Джеймса Хетфилда, гитариста Дейва Мастейна и басиста Рона Макгауни. На концерте музыканты исполнили две собственные песни («Hit The Lights» и «Jump In The Fire»), а также кавер-версии песен групп Diamond Head, Savage и Blitzkrieg.

Вскоре после этого шоу Макгауни заменили на канонического Клиффа Бертона, Мастейна со скандалом выгнали и взяли Кирка Хэммета, а Джеймс Хетфилд взял на себя обязанности не только певца, но и ритм-гитариста. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Как выглядели участники группы в самом начале своей карьеры — в фотогалерее.

Джерело: Газета.Ру