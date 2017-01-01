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    Легендарная Metallica: 35 лет на сцене

    • Сьогодні, 10:59
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    14 марта 1982 года на сцену клуба Radio City калифорнийского города Анахайма вышел свежеиспеченный квартет со звучным названием Metallica

    На тот момент группа состояла из барабанщика и основателя ансамбля Ларса Ульриха, вокалиста Джеймса Хетфилда, гитариста Дейва Мастейна и басиста Рона Макгауни. На концерте музыканты исполнили две собственные песни («Hit The Lights» и «Jump In The Fire»), а также кавер-версии песен групп Diamond Head, Savage и Blitzkrieg.

    Вскоре после этого шоу Макгауни заменили на канонического Клиффа Бертона, Мастейна со скандалом выгнали и взяли Кирка Хэммета, а Джеймс Хетфилд взял на себя обязанности не только певца, но и ритм-гитариста. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

    Как выглядели участники группы в самом начале своей карьеры — в фотогалерее.

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    1985 год
    Афиша первого концерта 14 марта 1982 года
    1982 год
    1983 год
    1984 год
    Джеймс Хэтфилд, 1988 год
    1983 год
    1987 год
    1984 год
    Metallica и Оззи Осборн (в центре), 1986 год
    Легендарная Metallica: 35 лет на сцене

    Джерело: Газета.Ру

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