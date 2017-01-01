Легендарной актрисе Настасье Кински – 56 лет

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Настасья Кински

Ровно 56 лет назад в семье немецкого актера Клауса Кински родилась дочь, которую он назвал в честь героинь Достоевского – Настасья Аглая

Уже в 14 лет она впервые снялась в кино — у знаменитого Вима Вендерса в «Ложном движении», затем взяла псевдоним отца (ее настоящая фамилия — Накшиньски), избавилась от второй части имени и начала одну из самых заметных кинокарьер конца 1970-х и 1980-х годов. Она была близко знакома с Романом Полански и за роль в его фильме «Тесс» (1980) получила «Золотой глобус» лучшему новичку и номинацию на приз лучшей актрисе.

Кински играла в «Людях-кошках» (1982) Пола Шредера, у Фрэнсиа Форда Копполы в «От всего сердца» (1981), снова у Вендерса в фильме — лауреате Каннского фестиваля «Париж, Техас» (1984), у Андрея Кончаловского в драме «Возлюбленные Марии» (1984).

Она играла с Кристофером Ли и Марчелло Мастроянни, Рудольфом Нуриевым и Харви Кейтелем, Никитой Михалковым и Александром Абдуловым («Униженные и оскорбленные» Андрея Эшпая).

Всего в фильмографии Кински около 70 картин, но последние годы она снимается редко; одним из самых заметных ее появлений на экране в нулевых стала «Внутренняя империя» Дэвида Линча, где ей достался совсем небольшой эпизод.

Джерело: Газета.Ру