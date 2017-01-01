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    Легендарной актрисе Настасье Кински – 56 лет

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    Настасья Кински
    Настасья Кински

    Ровно 56 лет назад в семье немецкого актера Клауса Кински родилась дочь, которую он назвал в честь героинь Достоевского – Настасья Аглая

    Уже в 14 лет она впервые снялась в кино — у знаменитого Вима Вендерса в «Ложном движении», затем взяла псевдоним отца (ее настоящая фамилия — Накшиньски), избавилась от второй части имени и начала одну из самых заметных кинокарьер конца 1970-х и 1980-х годов. Она была близко знакома с Романом Полански и за роль в его фильме «Тесс» (1980) получила «Золотой глобус» лучшему новичку и номинацию на приз лучшей актрисе.

    Кински играла в «Людях-кошках» (1982) Пола Шредера, у Фрэнсиа Форда Копполы в «От всего сердца» (1981), снова у Вендерса в фильме — лауреате Каннского фестиваля «Париж, Техас» (1984), у Андрея Кончаловского в драме «Возлюбленные Марии» (1984).

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    «Люди-кошки» (1982)
    Режиссер Роман Полански и Настасья Кински на Каннском кинофестивале в 1979 году
    Актеры Тимоти Хаттон и Настасья Кински позируют со своими «Золотыми глобусами» после церемонии вручения наград в Беверли-Хиллз, 1981 год
    Настасья Кински и режиссер Фрэнсис Форд Коппола на съемках фильма «От всего сердца» (1981)
    Актриса Настасья Кински и режиссер Андрон Кончаловский на вечеринке в Нью-Йорке, 1983 год
    Настасья Кински и режиссер Вим Вендерс на Каннском кинофестивале, 1984 год
    Актриса Настасья Кински с мужем, египетским продюсером Ибрагимом Муссой, и детьми в Каннах, 1987 год
    «Тесс» (1979)
    «Ложное движение» (1975)
    Настасья Кински и Джон Сэвэдж в фильме «Возлюбленные Марии» (1984)
    «Париж, Техас» (1984)
    Настасья Кински, 2015 год
    Легендарной актрисе Настасье Кински &ndash; 56 лет

    Она играла с Кристофером Ли и Марчелло Мастроянни, Рудольфом Нуриевым и Харви Кейтелем, Никитой Михалковым и Александром Абдуловым («Униженные и оскорбленные» Андрея Эшпая).

    Всего в фильмографии Кински около 70 картин, но последние годы она снимается редко; одним из самых заметных ее появлений на экране в нулевых стала «Внутренняя империя» Дэвида Линча, где ей достался совсем небольшой эпизод.

    Джерело: Газета.Ру

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