Легендарному актеру Чаку Норрису — 77

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10 марта культовому американскому актеру Чаку Норрису исполняется 77 лет

Урожденный Карлос Рэй Норрис-младший получил свое прозвище во время прохождения военной службы в Южной Корее в конце 1950-х.

Именно там будущий актер увлекся боевыми искусствами, окончив службу обладателем черного пояса.

В 1968 году Норрис открыл сеть из трех десятков школ карате, в одной из которых его учеником стал знаменитый голливудский актер Стив Маккуин («Великолепная семерка», «Буллит»). Маккуин и привел Чака в кино.

Сегодня на счету актера десятки ролей, он является владельцем ресторана и до сих пор поддерживает отличную физическую форму. Кроме того, Норрис, который сейчас редко появляется на экране, пару лет назад стал героем интернет-мема «Факты о Чаке Норрисе», который сводится к тому, что с актером лучше попусту не шутить.

Джерело: Газета.Ру