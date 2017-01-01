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    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77

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    10 марта культовому американскому актеру Чаку Норрису исполняется 77 лет

    Урожденный Карлос Рэй Норрис-младший получил свое прозвище во время прохождения военной службы в Южной Корее в конце 1950-х.

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    Именно там будущий актер увлекся боевыми искусствами, окончив службу обладателем черного пояса.

    В 1968 году Норрис открыл сеть из трех десятков школ карате, в одной из которых его учеником стал знаменитый голливудский актер Стив Маккуин («Великолепная семерка», «Буллит»). Маккуин и привел Чака в кино.

    Сегодня на счету актера десятки ролей, он является владельцем ресторана и до сих пор поддерживает отличную физическую форму. Кроме того, Норрис, который сейчас редко появляется на экране, пару лет назад стал героем интернет-мема «Факты о Чаке Норрисе», который сводится к тому, что с актером лучше попусту не шутить.

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    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    «Путь дракона» (1972). Первый громкий фильм с участием Норриса. Молодой Чак здесь играет в основном ногами, исполняя роль молчаливого противника главного героя, сыгранного Брюсом Ли
    «Хорошие парни ходят в черном» (1978). Фильм, в котором обучившийся актерскому мастерству Норрис освоил один из своих основных образов — вьетнамского ветерана, бьющегося за правду в мирное время
    «Одинокий волк Маккуэйд» (1983). Еще один хрестоматийный образ Норриса — техасский рейнджер, отшельник, предпочитающий людям компанию степного волка. Противника Чака в этой картине сыграл Дэвид Кэррадайн
    «Без вести пропавшие» (1984). Один из самых успешных фильмов Норриса, выдержавший два продолжения. В этой картине актер вновь перевоплотился в ветерана, вернувшегося во Вьетнам, чтобы найти боевых товарищей
    «Отряд «Дельта» (1986). Патриотический блокбастер, в котором Норрис в компании Ли Марвина сражается уже с ближневосточными террористами, захватившими американских заложников. Место действия — Бейрут
    «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» (1993–2001). Пожалуй, главная и самая известная работа Чака — выдержавший восемь лет в эфире и транслировавшийся в 100 странах сериал, развивающий идеи «Одинокого волка Маккуэйда». «Крутой Уокер» не ограничивался рамками полицейского сериала: на протяжении восьми сезонов Норрис успел, в частности, совершить путешествие в несколько исторических эпох
    «Лесной воин» (1996). В этой семейной картине упор сделан не столько на знаменитые удары с разворота, сколько на мистический ореол вокруг героя Норриса — полумистического защитника первозданных американских лесов, сражающегося с древесным магнатом. В этой картине Чак в известном смысле обратился к собственным корням: его мать происходила из племени индейцев чероки
    «Тени прошлого» (2005). В последние годы Чак снимался немного. И неудивительно, что слоган картины, в которой он сыграл частного сыщика, предотвращающего похищение могущественного артефакта, — «Иногда легенда возвращается»
    «Неудержимые-2» (2012). Во второй части эпопеи Сильвестра Сталлоне, собирающей в одну банду героев боевиков прошлого, Норрис согласился участвовать не сразу. Для того чтобы привлечь в свои ряды легендарного артиста, Сталлоне пришлось отказаться от чрезмерной жестокости на экране. Когда условия были выполнены, Чак все же появился на экране в образе Букера из фильма «Хорошие парни ходят в черном» и даже пошутил в духе пресловутых фактов о себе
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77
    Легендарному актеру Чаку Норрису — 77

    Джерело: Газета.Ру

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