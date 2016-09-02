Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме

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Девушки выглядят в точности как героини популярного сериала

В этом году культовому аниме-сериалу «Сейлор Мун» исполняется 25 лет.

История об очаровательной Воительнице Добра и Справедливости, знакомой нам с детства, вдохновила основательницу популярного бьюти-блога Picturesque, талантливого визажиста Регину на воссоздание образов из сериала с помощью макияжа.

Для создания каждого из впечатляющих образов Регина использовала все свои умения и бьюти-хитрости. С помощью блестящих теней, лайнеров, хайлайтеров, градиентов на губах, помад разных текстур и других косметических продуктов визажист создала по-настоящему волшебные бьюти-образы, каждый из которых с точностью повторяет образы, знакомые нам с самого детства.

На создание этого проекта у Регины ушло около шести месяцев. Она тщательно продумывала каждый из образов, дополнив макияж аксессуарами и прическами в стиле каждой из героинь.

«Мне понадобилось полгода, чтобы реализовать эту бьюти-серию. Я очень довольна результатом своей работы – все получилось именно так, как я задумала», – признается она.

Джерело: beauty.ua