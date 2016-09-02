  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме

    • Сьогодні, 13:14
    • Розсилка

    Девушки выглядят в точности как героини популярного сериала

    В этом году культовому аниме-сериалу «Сейлор Мун» исполняется 25 лет.

    История об очаровательной Воительнице Добра и Справедливости, знакомой нам с детства, вдохновила основательницу популярного бьюти-блога Picturesque, талантливого визажиста Регину на воссоздание образов из сериала с помощью макияжа.

    Для создания каждого из впечатляющих образов Регина использовала все свои умения и бьюти-хитрости. С помощью блестящих теней, лайнеров, хайлайтеров, градиентов на губах, помад разных текстур и других косметических продуктов визажист создала по-настоящему волшебные бьюти-образы, каждый из которых с точностью повторяет образы, знакомые нам с самого детства.

    На создание этого проекта у Регины ушло около шести месяцев. Она тщательно продумывала каждый из образов, дополнив макияж аксессуарами и прическами в стиле каждой из героинь.

    «Мне понадобилось полгода, чтобы реализовать эту бьюти-серию. Я очень довольна результатом своей работы – все получилось именно так, как я задумала», – признается она.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме
    Легендарные «Сейлор Мун»: визажист создала серию макияжей в стиле любимого аниме

    Джерело: beauty.ua

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ