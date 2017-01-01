Лещенко, Потап и Узелков похвастались школьными выпускными (фото)

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фото: instagram Андрей Джеджула с семьей

Пока дети радуются каникулам, их знаменитые родители с гордостью хвастаются фотографиями своих счастливых чад

Вот и подошел к концу очередной учебный год в украинских школах. Народный депутат Сергей Лещенко похвастался наградой Ульяны Топольской - дочери своей будущей супруги Анастасии Топольской.

Девочка в этом году с похвальным листом закончила третий класс киевской гимназии 48, что и стало предметом гордости для семьи молодого политика. К слову, у Лещенко с Ульяной сложились прекрасные доверительные отношения, нардеп часто выкладывает совместные фото с ребенком и старается общаться с ней как с настоящим другом.

Ульяна Топольская (фото: instagram)

Отец девочки – популярный украинский диджей Анатолий Тапольский, не препятствует такому общению и с легкостью воспринимает Сергея Лещенко.

16-летняя София Кириленко – единственная дочь вице-спикера и министра культуры Украины Вячеслава Кириленко, закончила свое обучение в Украинском гуманитарном лицее Киевского национального университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. И если на фотографиях девочки практически невозможно встретить ее влиятельного отца, то одноклассники Софии успели сделать памятное фото с министром культуры. Довольный Кириленко не скрывает своих эмоций в окружении молодого и счастливого поколения.

Вячеслав Кириленко и его дочь София Кириленко с одноклассниками

Шоумен Андрей Джеджула, известный своей любовью к 9-летнему сыну, выставил трогательные фото с Даниэлем. Мальчик в национальном украинском костюме как две капли воды похож своей обаятельной улыбкой и цветом волос на харизматичного отца.

«Короче, все как у всех. Последний звонок у Дэни. Всех родителей с праздником» – подписал фото из Киевского дворца детей и юношествателеведущий. Молодые люди отмечали последний звонок в компании дедушки и спутницы Андрея Джеджулы Юлии. Санта Димопулос, в свою очередь, написала на своей странице «Мы закончили 2-й класс. Как же он быстро растет». Из аккаунта певицы в соцсети известно, что сейчас девушка отдыхает на Ибице в Испании.

Андрей Джеджула с сыном(фото: instagram)

Рэпер Потап порадовал поклонников фотографией своего 8-летнего сына Андрея Потапенко. На фото мальчик держит табель и похвальный лист с отличными оценками. Родители Андрея –музыкальный продюсер Ирина Горовая и Потап, очень гордятся такими успехами своего ребенка. Рэпер был по-мужски сдержан «Горжусь своим сыном» – написал он под фотографией счастливого выпускника. Но, наблюдая за рэпером и его отношением к сыну, поклонники сделали вывод, что за подобной краткостью скрывается неподдельная радость. «Ну с таким то папой разве могут быть плохие оценки » - удивился один из подписчиков Потапа.

Сын Потапа и Ирины Горовой Андрей Потапенко(фото: instagram)

Старшая дочь певицы Веры Брежневой – 16-летняя Соня Киперман, в этом году выпустилась из престижного учебного заведения KyivInternationalSchool. На девочке было надето шикарное багряно-красное платье от Ohmylook. Из многочисленных фото известно, что выпускники школы проводили мероприятие в отеле Hilton,а после устроили красочную фотосессию на фоне Софийского собора. Веры Брежневой и других родственников девочки на общих снимках не было замечено. Отметим также, что лишь за один год обучения в таком учреждении, состоятельным родителям приходится выкладывать около 540тыс гривен.

Дочь Веры Брежневой Соня Куперман с другом (фото: instagram)

Супруги Вячеслав Узелков и Марина Боржемская с радостью поделились серией снимков с выпускного своего сына Роберта, которой в этом году закончил первый класс физико-математической гимназии в Виннице.

Дети Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской (фото: instagram)

«Какой же счастливый сегодня момент для детей, родителей и учителей. В этот день для кого-то прозвучал звонок, в последний раз став ступенью в новый этап жизни. А для других – только начало длительного путешествия. Важно с детками подвести итоги, как много вынесли они из школы за этот год и сколько полезного их ждет, там впереди. Спасибо учителям, которые вкладывают душу, сердце и время в свою работу. Хочется пожелать всем истинного наслаждения и удовольствия от каникул! Урааааа, они начались» - написала счастливая мама в своей соцсети. Напомним, что пара вместе уже около 20-лет и кроме малыша Роберта в семье есть трехлетняя малышка Оливия.