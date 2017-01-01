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    Лето на подходе: Хейли Болдуин снялась в рекламной кампании Guess

    • Сьогодні, 12:31
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    Автором съемки выступил Райан Айаш, запечатлевший супермодель в потрясающих нарядах в стиле casual

    Красотка Хейли Болдуин вновь радует глаз в новой рекламной кампании бренда Guess. Новая фотосессия получилась очень светлой и солнечной.

    Хейли Болдуин стала лицом бренда Guess несколько месяцев назад. С тех пор девушка радует нас новыми фотосессиями. В этот раз модель демонстрирует новую коллекцию весна-лето 2017. Проект получился очень стильным и красивым. Ведь красотка Хейли в сочетании со сногсшибательными видами пляжей Южной Калифорнии и Беверли Хилз - это эстетическое удовольствие в квадрате.

    Автором съемки выступил Райан Айаш, запечатлевший супермодель в потрясающих нарядах в стиле casual. Рядом с Хейли на одном из фото посчастливилось оказаться манекенщику Стефано Сала.

    На фото Хейли демонстрирует легкие платья, спортивные костюмы, бомберы и другие наряды в повседневном стиле, которые будут в моде этим летом.

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    Лето на подходе: Хейли Болдуин снялась в рекламной кампании Guess
    Лето на подходе: Хейли Болдуин снялась в рекламной кампании Guess
    Лето на подходе: Хейли Болдуин снялась в рекламной кампании Guess
    Лето на подходе: Хейли Болдуин снялась в рекламной кампании Guess
    Лето на подходе: Хейли Болдуин снялась в рекламной кампании Guess
    Лето на подходе: Хейли Болдуин снялась в рекламной кампании Guess

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