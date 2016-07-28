Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными звездами показа Chanel Couture в Париже

Что касается звезд, занявших первые ряды показа, здесь ореол избранности засиял над Ванессой Паради, Ольгой Куриленко, Анной Винтур, Дианой фон Фюрстенберг, Инес де ля Фрессанж, Эмми Бамбер и другими. Все они будто попали в Зазеркалье из сказки пhо Алису, ведь и стены, и пол, и колонны под белоснежные цветы-каллы в зале Grand Palais были выполнены из отражающего стекла. И отражались в нем и традиционные для Chanel твидовые комплекты, в очередной раз переосмысленные Лагерфельдом, и брючные костюмы со смелым декольте, сплошь покрытые мерцающими камнями, и бюстье с многослойными подолами из бесчисленного количества воздушных оборок, и платья-кольчуги, украшенные мехом на рукавах-фонариках... Словом, лучше один раз увидеть, а еще лучше - увидеть на красной дорожке приближающегося "Оскара", который наверняка в скором времени соберет под одной крышей немало звезд в нарядах Chanel.