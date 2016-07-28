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    Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными звездами показа Chanel Couture в Париже

    • Сьогодні, 06:13
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    Неделя высокой моды в Париже в самом разгаре, и сегодня накал fashion-страстей подогрел один из самых ожидаемых показов - Chanel Couture.

     Представлять свою новую весенне-летнюю коллекцию Карл Лагерфельд позвал несколько десятков небезызвестных моделей, но главными его звездами стали Белла Хадид, Кендалл Дженнер и, конечно, Лили-Роуз Депп, которая с недавнего времени считается фавориткой кайзера.

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    Лили-Роуз Депп
    Белла Хадид
    Кендалл Дженнер
    Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными звездами показа Chanel Couture в Париже
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    Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными звездами показа Chanel Couture в Париже
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    Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными звездами показа Chanel Couture в Париже
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    Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными звездами показа Chanel Couture в Париже

    Джерело: Hello!

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