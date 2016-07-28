Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными звездами показа Chanel Couture в Париже
- Сьогодні, 06:13
-
Розсилка
Неделя высокой моды в Париже в самом разгаре, и сегодня накал fashion-страстей подогрел один из самых ожидаемых показов - Chanel Couture.
Представлять свою новую весенне-летнюю коллекцию Карл Лагерфельд позвал несколько десятков небезызвестных моделей, но главными его звездами стали Белла Хадид, Кендалл Дженнер и, конечно, Лили-Роуз Депп, которая с недавнего времени считается фавориткой кайзера.
Читайте також
Джерело: Hello!