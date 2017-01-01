Ливанский фотограф снял ладони жителей разных стран

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Омар Реда показал, как возраст, профессия и род занятий накладывают свой отпечаток на ладони человека.

Ливанский фотограф Омар Реда опубликовал серию снимков из проекта Hands: The Story of Life, запечатлев ладони людей, которых он встречал во время путешествий по Азии и Африке, пишет MyModernMet.

Герои снимков — мужчины и женщины самых разных возрастов, профессий и национальностей.

«Руки человека, так же, как его глаза, показывают то, что скрыто. Они — незаменимая часть нашей эволюции и выживания. Это главная часть тела, которая всегда помогала нам совершенствовать навыки во всех видах производства с самого начала времен, — говорит автор снимков. — Линии на ладонях показывают скрытую правду о нашей жизни, раскрывая наше бремя, борьбу и жизненный путь, который мы избрали».

Джерело: Bird In Flight