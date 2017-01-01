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    Ливанский фотограф снял ладони жителей разных стран

    • Сьогодні, 09:15
    • Розсилка

    Омар Реда показал, как возраст, профессия и род занятий накладывают свой отпечаток на ладони человека.

    Ливанский фотограф Омар Реда опубликовал серию снимков из проекта Hands: The Story of Life, запечатлев ладони людей, которых он встречал во время путешествий по Азии и Африке, пишет MyModernMet.

    Герои снимков — мужчины и женщины самых разных возрастов, профессий и национальностей.

    «Руки человека, так же, как его глаза, показывают то, что скрыто. Они — незаменимая часть нашей эволюции и выживания. Это главная часть тела, которая всегда помогала нам совершенствовать навыки во всех видах производства с самого начала времен, — говорит автор снимков. — Линии на ладонях показывают скрытую правду о нашей жизни, раскрывая наше бремя, борьбу и жизненный путь, который мы избрали».

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    Военнослужащий
    Девушка, работающая на ферме
    Механик
    Гончар
    Ливанский фотограф снял ладони жителей разных стран
    Ливанский фотограф снял ладони жителей разных стран
    Ливанский фотограф снял ладони жителей разных стран
    портной
    водитель
    пекарь
    Ливанский фотограф снял ладони жителей разных стран

    Джерело: Bird In Flight

    фотограф
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