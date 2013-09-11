Ломая стереотипы: 15-летняя девушка с лишним весом мастерски исполняет балетные па



Розсилка ВІДПРАВИТИ

15-летняя американка Лиззи Ховэлл (Lizzy Howell) занятия танцами начала еще с 5-летнего возраста.

Все это время она вместе с другими ученицами стояла у станка, упорно разучивая всевозможные па.

Лиз признается, что из-за лишнего веса ей всегда приходилось трудиться в два раза больше, чем остальным девочкам, но у нее ни разу не возникло мысли бросить любимое занятие.

Все началось с того, что девушка выложила на страничке в Instagram видео со своим выступлением для родственников. Но вскоре ролик оценили не только родные, но и другие пользователи социальных сетей. В Instagram их уже набралось более 40 тысяч.

Когда Лиззи увидела, сколько позитивных комментариев набрало ее видео, где она крутит фуэте, то была счастлива. Конечно, находились и такие, кто восклицал: «О боже, она танцует лучше, чем я!» При этом Лиззи недоумевает, почему некоторые думают, что люди с размером «плюс» (хотя сама она не любит это определение) не могут танцевать так же виртуозно, как и худышки.

Как отмечает сама балерина, танцы помогают ей справляться с множеством комплексов, которые появляются в подростковом возрасте. Она посещает занятия четыре раза в неделю, а недавно исполнила партию в местной постановке балета «Щелкунчик». Помимо балета, Лиззи занимается степом.

Джерело: Культурология