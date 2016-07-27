  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Лучшие фотографии папарацци за последние полвека

    • Сьогодні, 09:12
    • Розсилка

    Папарацци — для одних это чистое зло, для других — возможность узнать о жизни знаменитостей как можно больше.

    Французский музей современного искусства Центр Помпиду-Метц организовал несколько месяцев назад выставку лучших фотографий папарацци за последние полвека.

    Читайте також

    И хотя многие папарацци не считают себя художниками, как они говорят их цель — подсмотреть жизнь звёзд и продать снимки подороже, некоторые работы можно назвать произведениями искусства. Смотрите забавные, порой скандальные, но все-таки потрясающие снимки папарацци за последние полвека.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Папарацци ожидают в аэропорту Аниту Экберг — кадр из фильма «Сладкая жизнь». (Фото: Pierluigi Agency). Вымышленный персонаж фотографа-папарацци, который упорно следит за жизнью кинозвезды, был создан Федерико Феллини в фильме «Сладкая жизнь» («La Dolce Vita») в 1960 году. С тех пор фотографов, которые снимают знаменитости без их ведома, принято называть папарацци.
    Принцесса Диана. Это снимок Элисон Джексон, которая любит делать фотографии двойников изображающих знаменитости. (Фото: Alison Jackson).
    Мик Джаггер и Арнольд Шварценеггер выходят из отеля в Антиб во Франции, 1990 год. (Фото: Jean Pigozzi). Фотографии сделанные из укрытий, нерезкие, небрежные композиции, с резкими вспышками — так можно охарактеризовать стиль папарацци, которые, как правило, для съемок используют длинные объективы, перемещаются быстрыми автомобилями и часами поджидают свои «жертвы» перед их домами или любимыми ресторанами.
    На фото: содержимое мусорной корзины Мадонны, 1990 год. (Фото: Pascal Rostain et Bruno Mouron).
    Джордж Буш пытается сложить кубик Рубика — это одна из самых известных фотографий Элисон Джексон, которая любит поиграть с образом знаменитых людей. (Фото: Alison Jackson).
    Марлен Дитрих напала на фотографа, который пытался сфотографировать ее в аэропорту в Париже. Зато другому папарацци повезло больше. (Фото: Daniel Angeli / BESTIMAGE).
    Брэд Питт и Анджелина Джоли садятся в машину в Париже. (Фото: Sébastien Valiela/Eyewitness).
    Любимица папарацци — модель Кейт Мосс после показа моды в Париже, 1992 год. (Фото: Bruno Mouron).
    Роберта Редфорда и Косту Гавраса осадили папарацци после выхода из ресторана, 1976 год. (Фото: Michel Ginies).
    «Антония + такси», 1962 год. (Фото: William Klein dla Vogue).
    Джек Николсон в Сен-Тропе, 1976 год. (Фото: Xavier Martin).
    Принцесса Монако Каролина с бойфрендом Гильермо Виласом на Гавайях, 1982 год. (Фото: Pascal Rostain).
    Пэрис Хилтон на автокосилке, 2006 год. (Фото: Sebastien Valiela).
    Лучшие фотографии папарацци за последние полвека

    Джерело: Fullpicture.ru
    Читайте також
    фотограф знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ