Лучшие фотографии папарацци за последние полвека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Папарацци — для одних это чистое зло, для других — возможность узнать о жизни знаменитостей как можно больше.

Французский музей современного искусства Центр Помпиду-Метц организовал несколько месяцев назад выставку лучших фотографий папарацци за последние полвека.

И хотя многие папарацци не считают себя художниками, как они говорят их цель — подсмотреть жизнь звёзд и продать снимки подороже, некоторые работы можно назвать произведениями искусства. Смотрите забавные, порой скандальные, но все-таки потрясающие снимки папарацци за последние полвека.