Лучшие и худшие бьюти-образы «Оскара-2017»
- Сьогодні, 15:25
-
Розсилка
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар».
Американская академия кино назвала лучшие фильмы, актеров, режиссеров и сценаристов 2017 года.
Читайте також
К церемонии вручения премии «Оскар» знаменитости готовятся месяцами: подбирают наряды, обращаются к профессиональным стилистам и ведущим fashion- дизайнерам, внимательно продумывают макияж и прически.
Мы решили детально рассмотреть макияж и укладки знаменитостей с красной ковровой дорожки и делимся своими наблюдениями с вами.
По материалам: graziamagazine.ru