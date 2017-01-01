Лучшие и худшие бьюти-образы «Оскара-2017»

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Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар».

Американская академия кино назвала лучшие фильмы, актеров, режиссеров и сценаристов 2017 года.

К церемонии вручения премии «Оскар» знаменитости готовятся месяцами: подбирают наряды, обращаются к профессиональным стилистам и ведущим fashion- дизайнерам, внимательно продумывают макияж и прически.

Мы решили детально рассмотреть макияж и укладки знаменитостей с красной ковровой дорожки и делимся своими наблюдениями с вами.

По материалам: graziamagazine.ru



