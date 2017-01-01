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    Лучшие и худшие бьюти-образы «Оскара-2017»

    • Сьогодні, 15:25
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    Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар».

    Американская академия кино назвала лучшие фильмы, актеров, режиссеров и сценаристов 2017 года.

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    К церемонии вручения премии «Оскар» знаменитости готовятся месяцами: подбирают наряды, обращаются к профессиональным стилистам и ведущим fashion- дизайнерам, внимательно продумывают макияж и прически. 

    Мы решили детально рассмотреть макияж и укладки знаменитостей с красной ковровой дорожки и делимся своими наблюдениями с вами.

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    Все внимание на «Оскаре» было приковано к фильму «Ла-Ла-Лэнд» и к его главной героине Эмме Стоун. В ее образе все было выверено до мельчайших деталей: золотое платье Givenchy прекрасно гармонировало с макияжем — коричнево-персиковыми тенями на глазах и помадой рыже-коричневого оттенка. А дополнили образ легкие локоны, уложенные на один бок, — в лучших традициях Голливуда.
    Шарлиз Терон в очередной раз доказала, что красота в простоте — макияж «а-ля натурель» и низкий хвост. А большего и не надо.
    Звезда фильма «Железная хватка» Хейли Стейнфилд отдала предпочтение коричнево-дымчатым смоки айз и бледно-розовому блеску для губ, а волосы собрала в два замысловатых пучка на затылке. Все просто, но невероятно элегантно.
    Супермодель Карли Клосс сделала ставку на классику и в макияже: акцент на губы — ярко-коралловая помада, персиковые румяна на скулах и веках, и лицо немного подсвечено хайлайтером. Плюс мягкие локоны и косой пробор.
    Холли Берри появилась на церемонии с объемной афропрической, которая перетянула на себя все внимание. К такой укладке не нужен был сложный макияж, поэтому визажисты сделали легкий мейк — немного коричневых теней и нежно-розовый блеск для губах.
    Золотые тени и красная помада прекрасно сочетаются с рыжими волосами актрисы Эммы Робертс, которые были уложены в аккуратные локоны. Образ «старого Голливуда» всегда беспроигрышный.
    Наконец-то визажисты Николь Кидман не переусердствовали с белой пудрой-хайлайтером, которая превращала лицо актрисы в восковую маску. На этот раз они ограничились красной помадой и черной тушью для ресниц. Волосы же были собраны в низкий объемный пучок.
    Визажисты Джессики Билл решили ограничиться классическими черными стрелками и розовым блеском на губах. Плюс прямой пробор и низкий небрежный пучок, который лишь добавил образу элегантности.
    Скарлетт Йоханссон уже давно ушла от чувственных образов — она стала выглядеть смелее и ярче. К своему наряду она сделала простой мейкап в розовых тонах и накрутила челку.
    Ну а теперь, рассмотрим худшие образы церемонии. Образ Софии Бутелла испортила короткая челка.
    Участница различных конкурсов красоты и победительница «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012» Оливия Кальто выбрала самые смелые бьюти-тренды наступающего сезона и в макияже: фиолетовые тени и укладку с эффектом нарочито «грязных волос». Все вместо смотрится, будто знаменитость собиралась на красную дорожку в последнюю минуту.
    По идее такой легкий серебристый макияж глаз должен освежать лицо, но получился обратный эффект. Актриса Тереза Палмер выглядит очень уставшей.
    Образ Дакоты Джонсон нельзя назвать худшим, скорее, он просто никакой. С таким же успехом актриса могла так пойти на встречу с подружками в соседнее кафе, разве что в более простом платье.
    Ну а здесь, визажисты переусердствовали с пудрой, которая подчеркнула все морщины Кирстен Данст.
    Черные волосы, черные брови, подведенные черной подводкой глаза — образ Джиннифер Гудвин получился слишком траурным и тяжелым.
    Лучшие и худшие бьюти-образы «Оскара-2017»

    По материалам: graziamagazine.ru


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