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    Лучшие спортивные фотографии 2016 года по мнению журнала Time

    • 20 Грудня, 13:10
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    Уходящий год выдался богатым на яркие события из мира спорта. Майкл Фелпс на Олимпиаде в Рио обновил свой же рекорд по количеству золотых наград.

     Усэйн Болт финишировал на стометровке с улыбкой до ушей. Французские футболисты повергли родину в шок, проиграв финал домашнего чемпионата Европы.

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    16 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Испанка Жульет Итойя только что выполнила свою попытку на олимпийском турнире по прыжкам в длину. Фото: Shaun Botterill / Getty Images.
    19 июня, Окленд, США. Леброн Джеймс обнимает Кубок Ларри О’Брайена, который вручают за победу в НБА. Для Леброна это уже третий чемпионский титул, но для его родного клуба «Кливленд Кавальерс» — первый. Фото: Ezra Shaw / Getty Images.
    19 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Ватерполистки из Китая и Бразилии ведут борьбу за мяч во время матча за 7-8-е место на Олимпиаде. Фото: Adam Pretty / Getty Images.
    23 июня, Мельбурн, Австралия. Регбийные команды «Мельбурн Ребелс» и «Харрикейнз» (Новая Зеландия) проводят выставочный матч на стадионе «Харлекуинз». Фото: Scott Barbour / Getty Images.
    12 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Британский виндсерфер Ник Демпси возвращается к берегу после гонки в акватории Рио. Фото: Clive Mason / Getty Images.
    17 февраля, остров Киш, Иран. Грозовой фронт приближается к острову Киш в Персидском заливе, где проходит матч по пляжному волейболу между иранской и российской парой. Фото: Amin M. Jamali / Getty Images.
    1 сентября, Нью-Йорк, США. Португалец Жоао Соуза выполняет подачу во встрече с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом в рамках второго раунда US Open. Фото: Al Bello / Getty Images.
    8 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Венгерка Анна Мартон (справа) и француженка Манон Брюне фехтуют на саблях. Фото: Gregory Bull / AP.
    22 марта, Уэтерби, Англия. Традиционные соревнования по скачкам с препятствиями в графстве Уэст-Йоркшир. Фото: Alex Livesey / Getty Images.
    5 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Жители фавел любуются салютом на стадионе «Маракана», венчающим церемонию открытия Олимпийских игр. Фото: Mario Tama / Getty Images.
    13 января, Аргентина. Южноафриканец Жинель де Вильерс и его штурман Дирк фон Цитцевирц из Германии, выступающие за команду «Тойота», преодолевают 11-й этап ралли «Дакар». Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images.
    11 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз начинает выступление на бревне. Фото: Elsa / Getty Images.
    21 июля, Бордо, Франция. Хорватские болельщики ждут начала матча против Испании на чемпионате Европы во Франции. Фото: Sergio Perez / Reuters.
    14 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. На финише полуфинального забега на 100 метров Усэйн Болт очень уверен в себе. Фото: Cameron Spencer / Getty Images.
    13 сентября, Манчестер, Англия. Из-за сильнейшего ливня матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» (Менхенгладбах) перенесен на следующий день. Фото: Laurence Griffiths / Getty Images.
    10 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Японец Кения Ясуда, один из лидеров национальной сборной по водному поло, получил травму в матче группового этапа. Фото: Laszlo Balogh / Reuters.
    17 августа, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Малайзийская спортсменка Панделела Ринонг входит в воду при выполнении прыжка с 10-метровой вышки. Фото: Michael Dalder / Reuters.
    Лучшие спортивные фотографии 2016 года по мнению журнала Time

    Джерело: BigPicture

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