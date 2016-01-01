Лучшие спортивные фотографии 2016 года по мнению журнала Time



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уходящий год выдался богатым на яркие события из мира спорта. Майкл Фелпс на Олимпиаде в Рио обновил свой же рекорд по количеству золотых наград.

Усэйн Болт финишировал на стометровке с улыбкой до ушей. Французские футболисты повергли родину в шок, проиграв финал домашнего чемпионата Европы.

Лучшие спортивные фотографии 2016 года выбрал американский журнал Time, а БигПикча от себя добавила еще одну.

Джерело: BigPicture