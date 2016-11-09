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    Любимая еда Дональда Трампа, королевы Елизаветы II и Ангелы Меркель в фотопроекте Дэна Баннино

    • Сьогодні, 08:48
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    Дэн Баннино — талантливый итальянский фотограф, арт-директор и художник, который живет и работает в Турине. Дэну нравится преобразовывать идеи в изображения, и его фотографии способны рассказать целую историю. Баннино делает художественные снимки, фотографирует натюрморты, еду и портреты.

    Фотопроект Power and Food («Власть и еда») — это своего рода студийный репортаж, исследующий пищевые привычки могущественных и влиятельных людей, таких как королева Елизавета II, Владимир Путин, Ким Чен Ын и другие.

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    Если вы поклонник фастфуда или с ума сходите по пицце, у вас больше общего с Дональдом Трампом и папой римским Франциском, чем может показаться на первый взгляд. «Взгляните на самые неожиданные продуктовые предпочтения мировых лидеров, и вы никогда больше не будете есть так, как раньше», — говорит Дэн Баннино.

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    Дональд Трамп.
    Ангела Меркель.
    Хиллари Клинтон.
    Ким Чен Ын.
    Мария Антуанетта.
    Папа Франциск.
    Королева Елизавета II.
    Санта-Клаус.
    Владимир Путин.
    Любимая еда Дональда Трампа, королевы Елизаветы II и Ангелы Меркель в фотопроекте Дэна Баннино

    Джерело: ФотоТелеграф

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