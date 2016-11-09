Любимая еда Дональда Трампа, королевы Елизаветы II и Ангелы Меркель в фотопроекте Дэна Баннино



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэн Баннино — талантливый итальянский фотограф, арт-директор и художник, который живет и работает в Турине. Дэну нравится преобразовывать идеи в изображения, и его фотографии способны рассказать целую историю. Баннино делает художественные снимки, фотографирует натюрморты, еду и портреты.

Фотопроект Power and Food («Власть и еда») — это своего рода студийный репортаж, исследующий пищевые привычки могущественных и влиятельных людей, таких как королева Елизавета II, Владимир Путин, Ким Чен Ын и другие.

Если вы поклонник фастфуда или с ума сходите по пицце, у вас больше общего с Дональдом Трампом и папой римским Франциском, чем может показаться на первый взгляд. «Взгляните на самые неожиданные продуктовые предпочтения мировых лидеров, и вы никогда больше не будете есть так, как раньше», — говорит Дэн Баннино.

Джерело: ФотоТелеграф