Любовь на расстоянии: влюблённые фотографируются в разных концах света и создают совместные коллажи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотографы-фрилансеры Дэн Голд (Dan Gold) и Бекка Зигель (Becca Siegel) познакомились в Нью-Йорке в 2015 году и полюбили друг друга.

Спустя два года Дэну представилась возможность поучаствовать в проекте Remote Year.

Участие в проекте подразумевало, что в течение года Дэн будет жить и работать в разных странах мира, а значит, влюблённым предстояла разлука. Когда Дэн уехал, Бекка тоже отправилась путешествовать по свету. Чтобы подпитывать пламя любви во время разлуки и всегда оставаться на связи друг с другом, пара стала вести общую страницу в сети Instagram под названием HalfHalfTravel. Влюблённые фотографируются в разных концах света, а затем создают из полученных снимков совместные коллажи.

Джерело: ФотоТелеграф