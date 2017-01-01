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    Любовь на расстоянии: влюблённые фотографируются в разных концах света и создают совместные коллажи

    • Сьогодні, 07:03
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    Фотографы-фрилансеры Дэн Голд (Dan Gold) и Бекка Зигель (Becca Siegel) познакомились в Нью-Йорке в 2015 году и полюбили друг друга.

    Спустя два года Дэну представилась возможность поучаствовать в проекте Remote Year.

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    Участие в проекте подразумевало, что в течение года Дэн будет жить и работать в разных странах мира, а значит, влюблённым предстояла разлука. Когда Дэн уехал, Бекка тоже отправилась путешествовать по свету. Чтобы подпитывать пламя любви во время разлуки и всегда оставаться на связи друг с другом, пара стала вести общую страницу в сети Instagram под названием HalfHalfTravel. Влюблённые фотографируются в разных концах света, а затем создают из полученных снимков совместные коллажи.

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    Дэн Голд в Испании и Бекка Зигель в Колумбии. Некоторые коллажи сделаны таким образом, что может показаться, будто Дэн и Бекка путешествуют вместе.
    Автомобиль полиции, сфотографированный Беккой в Нью-Йорке, и желтая машина, замеченная Дэном в Праге, Чехия.
    Лима, Перу, и Конкорд, Нью-Гэмпшир, США.
    Бекка в Гуатапе, Колумбия, и Дэн в Лиссабоне, Португалия.
    Бык из Колумбии и зебра из Национального парка Крюгера в ЮАР.
    Вид города Лима, Перу, и набережной в Бруклине, Нью-Йорк, США.
    Дэн любуется граффити в Барселоне, Испания, а Бекка нежится в солнечных лучах на улице Лиссабона, Португалия.
    Валенсия, Испания (слева), и Манхэттен, Нью-Йорк.
    Дэн Голд.
    Бекка Зигель.
    Совместная фотография Дэна и Бекки.
    Любовь на расстоянии: влюблённые фотографируются в разных концах света и создают совместные коллажи

    Джерело: ФотоТелеграф

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