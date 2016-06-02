Любовь обошла стороной: шесть главных романов Мэрилин Монро, которые не сделали ее счастливой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Покорив миллионы сердец, главная блондинка Голливуда так и не нашла того единственного, кто сделал бы ее счастливой.

Кому-то может показаться удивительным, что голливудская звезда и секс-символ первой величины была несчастна в личной жизни, но это факт.

Причем, не такой уж редкий. Многие звезды, с легкостью покоряющие сердца миллионов, не могут завоевать главного мужчину своей жизни, и Мэрилин Монро лишь одна из них. Увы, но даже в выборе мужей и любовников «на вторых ролях» главная блондинка XX века была поразительно беспомощна: кто-то ее ревновал, кто-то презирал, кто-то даже бил — и никто не смог подарить ей чувство семьи и дома.

Напомним, что на днях сеть взорвали ранее не опубликованные фотографии беременной Мэрилин Монро, которые хранила близкая подруга Мэрилин Монро Фрида Халл.

Фото были сделаны в 1960 году, когда актриса была беременна от французского актера Ива Монтана. Свое состояние звезда скрывала до того момента, пока у нее не случился выкидыш и она не попала в больницу.