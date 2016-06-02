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    Любовь обошла стороной: шесть главных романов Мэрилин Монро, которые не сделали ее счастливой

    • Сьогодні, 12:01
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    Покорив миллионы сердец, главная блондинка Голливуда так и не нашла того единственного, кто сделал бы ее счастливой.

    Кому-то может показаться удивительным, что голливудская звезда и секс-символ первой величины была несчастна в личной жизни, но это факт.

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    Причем, не такой уж редкий. Многие звезды, с легкостью покоряющие сердца миллионов, не могут завоевать главного мужчину своей жизни, и Мэрилин Монро лишь одна из них. Увы, но даже в выборе мужей и любовников «на вторых ролях» главная блондинка XX века была поразительно беспомощна: кто-то ее ревновал, кто-то презирал, кто-то даже бил — и никто не смог подарить ей чувство семьи и дома.

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    Первым мужем Мэрилин Монро, тогда еще Нормы Джин Бейкер, стал сосед ее приемных родителей Джеймс Догерти: ему тогда стукнул двадцать один год, а молодой невесте было всего шестнадцать. После свадьбы Норма бросила школу и стала домохозяйкой. Позже она отзывалась о своем первом браке весьма прохладно: «Это брак не сделал меня несчастной. Но он и не делал меня счастливой. Мой муж и я почти не разговаривали. И не потому, что были в ссоре — просто нам нечего было друг другу сказать. Я умирала от скуки». В 1943 году Джим поступил на службу в торговый флот, в 1944 году его призвали на службу в Тихоокеанский театр военных действий и вплоть до развода в 1946 году он поддерживал с женой отношения на расстоянии. Впрочем, причиной их развода стала вовсе не служба в армии — Мэрилин рассказывала, что ушла от мужа, когда он не разрешил ей стать фотомоделью.
    Назвать продюсера и авиатора Говарда Хьюза «мужчиной Мэрилин Монро» было бы преувеличением — слухи об их романе в основном раздували журналисты. Но он сыграл в жизни девушки заметную роль, дав толчок ее актерской карьере. Поговаривают, Хьюз увидел фотографии Мэрилин в журнале Life и решил добиться ее во что бы то ни стало. После сотен доставленных к завтраку роз Монро приняла приглашение на ужин в особняке миллионера в Палм Спрингс и, почти буквально, наутро проснулась знаменитой.
    Брак Мэрилин Монро и бейсболиста Джо Ди Маджио стал одним из ее самых удачных пиар-ходов. В 1954 году, когда актриса сказала «да» своему мускулистому избраннику, она уже была суперзвездой кино, а Джо — живой легендой спорта, любимцем Америки. Их брак имел синергический эффект и сделал их главной звездной парой шоу-бизнеса — о них беспрестанно писали, говорили и сплетничали. Одной из популярных тем для сплетен, кстати, была ревность Ди Маджио: поговаривали, он не выносил бесконечных поклонников жены и порой поднимал на нее руку.
    Брак Мэрилин Монро с лауреатом Пулитцеровской премии Артуром Миллером публика и пресса приняла куда прохладнее, чем свадьбу с Ди Маджио. Узнав об их романе, популярный в то время журналист Уолтер Уинчелл с осуждением заявил, что «главная американская блондинка стала усладой для левой интеллигенции», а журнал Variety к свадьбе выпустил заметку с заголовком «Яйцеголовый женится на Песочных часах». Но Мэрилин это мало смущало — она была влюблена. Ради Миллера актриса даже приняла иудаизм и начала отказываться от «глупых» ролей, которые ей по инерции предлагали. На ее карьере это сказалось положительно: за роль в фильме «Автобусная остановка» Мэрилин была впервые номинирована на «Золотой глобус» и получила шквал одобрительных заметок в прессе, включая замечание критика The New York Times Босли Краузера: «Держитесь за стулья крепче, вас ждет сюрприз! Мэрилин Монро наконец-то проявила себя, как актриса». А вот на ее личную жизнь работа в новом ритме повлияла убийственно: на следующем проекте «Принц и танцовщица» Монро вдрызг разругалась с партнером по фильму Лоуренсом Оливье (заявившим ей, что «с нее достаточно быть сексуальной»), начала из-за этого нервничать и, случайно забеременев от мужа во время съемок, потеряла ребенка. В середине 1957 года, во время непродолжительного перерыва в работе, Мэрилин Монро по медицинским показаниям прервала вторую беременность — она оказалась внематочной. Год спустя у актрисы случился еще один выкидыш, который она перенесла очень тяжело. Неспособность родить стала причиной резкого ухудшения ее отношений с мужем и увлечения алкоголем и снотворным.
    Постоянные конфликты с интеллектуалом Миллером, уже не стеснявшимся публично парафинить свою «простушку"-жену, толкнули Мэрилин Монро в объятия французского актера Ива Монтана, ее партнера по фильму «Займемся любовью». Пресса и продюсеры словно только того и ждали: подробности нового романа кинодивы стали главной темой всех светских колонок и «двигателем» в промо готовой картины. Увы, Ив вскоре вернулся к жене, а подновленный и подлатанный образ «сексуальной блондинки» помешал Монро получить роль Холли Голайтли в «Завтраке у Тиффани». Даже несмотря на протекцию Трумана Капоте!
    Интрижка президента Кеннеди и Мэрилин Монро — пожалуй, одна из самых мифологизированных тем в истории американского шоу-бизнеса. Сегодня биографы и беллетристы «из команды Джеки Кеннеди» приписывают актрисе безумную любовь к Джону и намерения развести его с женой, чтобы самой стать первой леди, а более благосклонные к Монро писатели предполагают, что влюбчивый президент сам с удовольствием подливал масла в огонь этого рискованного романа. Так или иначе, их отношения держались под большим секретом и закончились быстро и плохо — в мае 1962-го на вечеринке по сбору средств в поддержку Демократической партии Мэрилин исполнила свое знаменитое Happy Birthday. Mr President и слухи об их «особых отношениях» просочились в прессу. Не желая рисковать своей политической карьерой, Джон Кеннеди порвал с любовницей. По слухам, этот разрыв усугубил и без того нестабильное психическое состояние Мэрилин Монро, и три месяца спустя она покончила с собой.
    Любовь обошла стороной: шесть главных романов Мэрилин Монро, которые не сделали ее счастливой

    Напомним, что на днях сеть взорвали ранее не опубликованные фотографии беременной Мэрилин Монро, которые хранила близкая подруга Мэрилин Монро Фрида Халл.

    Фото были сделаны в 1960 году, когда актриса была беременна от французского актера Ива Монтана. Свое состояние звезда скрывала до того момента, пока у нее не случился выкидыш и она не попала в больницу.

    Джерело: graziamagazine.ru
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