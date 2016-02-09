Любви все возрасты покорны: супруга главного кандидата в президенты Франции старше его на 25 лет

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Во Франции 23 апреля прошел первый тур президентских выборов.

Его выиграл 39-летний Эммануэль Макрон — бывший министр экономики и наиболее молодой кандидат в президенты, которого называют самым сексуальным политиком Франции. Внимание людей, живущих за пределами Франции, приковано не к политической программе кандидата, а к его личной жизни: Макрон женат на женщине на 25 лет старше себя, своей школьной учительнице Бриджит Тронье.

В 17 лет Эммануэль сказал учительнице: «Что бы вы ни делали, я на вас женюсь» — об этом Тронье рассказала в интервью журналу Paris Match. Тогда женщина уже была замужем и воспитывала троих детей, но настойчивый ученик в конце концов добился своего. Мы изучили историю любви супругов, которые могут стать президентом и первой леди Франции.

Бриджит Тронье родилась 13 апреля 1953 года в городе Амьен на севере Франции. Она была младшей из шестерых детей в семье. В 21 год вышла замуж за банкира Андре Луиса Азиера и родила ему троих детей. После декрета преподавала французский, литературу и латынь в частной школе иезуитов La Providence в Амьене. Там они и познакомились с Макроном: мальчик мечтал писать романы и ходил в театральный кружок своей учительницы литературы.

Макрон получил образование в трех престижных вузах: сначала он изучал философию в Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, а потом поступил в аспирантуру элитной Национальной школы администрации. После обучения он несколько лет работал госслужащим, а затем стал инвестиционным банкиром в банке Rothschild & Cie Banque — поэтому в президентской гонке его прозвали кандидатом от Ротшильдов. Они поженились в 2007 году, на тот момент Бриджит год была в разводе. Макрон в это время был заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Тронье продолжила преподавать, но уже в Париже. В день свадьбы жениху было 29 лет, а невесте — 53 года. С детьми Бриджит от первого брака Эммануэль, ставший их отчимом, нашел общий язык, тем более что они ровесники. А фотографии, на которых политик кормит внуков жены из бутылочки, облетели все французские издания. Теперь Тронье агитирует за своего мужа, и СМИ пишут, что она его главный советчик и политтехнолог в избирательной кампании. Макрон в интервью французскому телеканалу: «Я не прячу ее. Она участвует в моей жизни, и так было всегда». Во время речи Макрона в ходе президентской гонки пара поцеловалась на сцене, и политик сказал своим сторонникам: «Я невероятно ей обязан: именно благодаря ей я стал таким, какой я есть». Он также предупредил французов, что жена никогда не будет «за ним»: «Если меня изберут — то есть, прошу прощения, если нас изберут, — она будет играть прежнюю роль и будет иметь то же влияние». В первом туре выборов в президенты Франции Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов избирателей. У его ближайшей конкурентки Марин Ле Пен (лидер ультраправой партии «Национальный фронт») — 21,53%, а у кандидата правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 19,5%.

Джерело: BigPicture