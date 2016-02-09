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    Любви все возрасты покорны: супруга главного кандидата в президенты Франции старше его на 25 лет

    • Сьогодні, 07:24
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    Во Франции 23 апреля прошел первый тур президентских выборов.

    Его выиграл 39-летний Эммануэль Макрон — бывший министр экономики и наиболее молодой кандидат в президенты, которого называют самым сексуальным политиком Франции. Внимание людей, живущих за пределами Франции, приковано не к политической программе кандидата, а к его личной жизни: Макрон женат на женщине на 25 лет старше себя, своей школьной учительнице Бриджит Тронье.

    В 17 лет Эммануэль сказал учительнице: «Что бы вы ни делали, я на вас женюсь» — об этом Тронье рассказала в интервью журналу Paris Match. Тогда женщина уже была замужем и воспитывала троих детей, но настойчивый ученик в конце концов добился своего. Мы изучили историю любви супругов, которые могут стать президентом и первой леди Франции.

    Бриджит Тронье родилась 13 апреля 1953 года в городе Амьен на севере Франции. Она была младшей из шестерых детей в семье. В 21 год вышла замуж за банкира Андре Луиса Азиера и родила ему троих детей. После декрета преподавала французский, литературу и латынь в частной школе иезуитов La Providence в Амьене. Там они и познакомились с Макроном: мальчик мечтал писать романы и ходил в театральный кружок своей учительницы литературы.

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    Первая победа Эммануэля Макрона
    Бриджит Тронье
    Неординарная пара на прогулке
    Бриджит Тронье во время предвыборной компаии мужа
    Счастливые супруги
    Бриджит Тронье выглядит всегда очень элегантно
    Пара частно попадает на обложки глянцевых журналов
    Любви все возрасты покорны: супруга главного кандидата в президенты Франции старше его на 25 лет
    Бриджит Тронье с дочкой
    После театрального представления 15-летний Макрон целует свою учительницу. Май 1993 года.
    Бриджит Тронье отдала свой голос супругу и его партии
    Пара не скрывает свои чувства
    Любви все возрасты покорны: супруга главного кандидата в президенты Франции старше его на 25 лет
    Бриджит Тронье в молодости
    Любви все возрасты покорны: супруга главного кандидата в президенты Франции старше его на 25 лет

    Макрон получил образование в трех престижных вузах: сначала он изучал философию в Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, а потом поступил в аспирантуру элитной Национальной школы администрации. После обучения он несколько лет работал госслужащим, а затем стал инвестиционным банкиром в банке Rothschild & Cie Banque — поэтому в президентской гонке его прозвали кандидатом от Ротшильдов.

    Они поженились в 2007 году, на тот момент Бриджит год была в разводе. Макрон в это время был заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Тронье продолжила преподавать, но уже в Париже. В день свадьбы жениху было 29 лет, а невесте — 53 года.

    С детьми Бриджит от первого брака Эммануэль, ставший их отчимом, нашел общий язык, тем более что они ровесники. А фотографии, на которых политик кормит внуков жены из бутылочки, облетели все французские издания.

    Теперь Тронье агитирует за своего мужа, и СМИ пишут, что она его главный советчик и политтехнолог в избирательной кампании. Макрон в интервью французскому телеканалу: «Я не прячу ее. Она участвует в моей жизни, и так было всегда».

    Во время речи Макрона в ходе президентской гонки пара поцеловалась на сцене, и политик сказал своим сторонникам: «Я невероятно ей обязан: именно благодаря ей я стал таким, какой я есть». Он также предупредил французов, что жена никогда не будет «за ним»: «Если меня изберут — то есть, прошу прощения, если нас изберут, — она будет играть прежнюю роль и будет иметь то же влияние».

    В первом туре выборов в президенты Франции Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов избирателей. У его ближайшей конкурентки Марин Ле Пен (лидер ультраправой партии «Национальный фронт») — 21,53%, а у кандидата правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 19,5%.

    Джерело: BigPicture

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