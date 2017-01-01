Мадонна опубликовала шокирующий эротический призыв выйти на марш против Трампа
- Сьогодні, 19:38
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Розсилка
Фото: AFP
Певица выложила в Twitter интимную фотографию с призывом к действию
Американская певица Мадонна рассказала, что примет участие в Марше женщин против избранного президента США Дональда Трампа, который планируется на следующий день после его инаугурации.
О своем решении певица написала в Twitter.
Мадонна опубликовала шокирующий эротический призыв
К своей записи Мадонна приложила фотографию интимного места с выбритым символом, напоминающим эмблему фирмы Nike, что, видимо, должно служить призывом к действию, ведь слоган компании – «Just do it».
Как сообщает издание Billboard, снимок был сделан фотографом Мариусом Сперличем для журнала Nakid. Отмечается, что снимок появится в следующем выпуске издания.
Джерело: Сегодня