Мадонна опубликовала шокирующий эротический призыв выйти на марш против Трампа

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Фото: AFP

Певица выложила в Twitter интимную фотографию с призывом к действию

Американская певица Мадонна рассказала, что примет участие в Марше женщин против избранного президента США Дональда Трампа, который планируется на следующий день после его инаугурации.

О своем решении певица написала в Twitter.

Мадонна опубликовала шокирующий эротический призыв

К своей записи Мадонна приложила фотографию интимного места с выбритым символом, напоминающим эмблему фирмы Nike, что, видимо, должно служить призывом к действию, ведь слоган компании – «Just do it».

Как сообщает издание Billboard, снимок был сделан фотографом Мариусом Сперличем для журнала Nakid. Отмечается, что снимок появится в следующем выпуске издания.

Джерело: Сегодня