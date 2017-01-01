Магическая энергетика: украинский фотограф создает сказочные портреты девушек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вдохновленная сказками со всего мира, украинский фотограф Анита Анти, проживающая и работающая в Нью-Йорке, создает красивые фотопортреты девушек на фоне живописного леса в сказочных образах.

Все работы Аниты просто пульсируют магической энергией и меланхолией, пропитанные духом мистики.

Некоторые из ее фотографий, кажется, основаны на конкретных историях. Другие напротив, хранят тайну и позволяют зрителю самому развить воображение и фантазию.