Мама-дизайнер превращает старые вещи в стильные наряды для себя и дочерей
- Сьогодні, 09:35
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Те, кто на «ты» со швейной машинкой, обязательно оценят творчество дизайнера Sarah Tyau.
Эта мастерица дарит вторую жизнь старым вещам: из платьев и рубашек оверсайз она шьет стильные приталенные модели, которые с удовольствием наденет любая модница.
Трансформации впечатляют и доказывают: когда вам совсем нечего надеть, быть может, стоит по-новому взглянуть на содержимое вашего шкафа.
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Трансформации впечатляют и доказывают: когда вам совсем нечего надеть, быть может, стоит по-новому взглянуть на содержимое вашего шкафа.
Сара - мать троих детей. Она с удовольствием перешивает вещи из своего собственного гардероба, а также те, что достались в наследство от мамы или даже бабушки. Получившиеся модели ничуть не уступают тем, что можно увидеть в модных отделах масс-маркетов.
Дочери Сары - настоящие модницы. Девочки с удовольствием ходят в платьях, сшитых из футболок и рубашек. Не отказывается от маминых нарядов и младший сын Сары. Дизайнер даже завела личный блог и канал на Youtube, где делится секретами мастерства, дает ценные советы, показывает варианты преображений. Статьи и ролики Сары пользуются популярностью у подписчиков, поскольку в них можно найти массу неординарных и ярких идей!
Джерело: Культурология