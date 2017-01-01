Мама-дизайнер превращает старые вещи в стильные наряды для себя и дочерей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Те, кто на «ты» со швейной машинкой, обязательно оценят творчество дизайнера Sarah Tyau.

Сара - мать троих детей. Она с удовольствием перешивает вещи из своего собственного гардероба, а также те, что достались в наследство от мамы или даже бабушки. Получившиеся модели ничуть не уступают тем, что можно увидеть в модных отделах масс-маркетов.

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Дочери Сары - настоящие модницы. Девочки с удовольствием ходят в платьях, сшитых из футболок и рубашек. Не отказывается от маминых нарядов и младший сын Сары. Дизайнер даже завела личный блог и канал на Youtube, где делится секретами мастерства, дает ценные советы, показывает варианты преображений. Статьи и ролики Сары пользуются популярностью у подписчиков, поскольку в них можно найти массу неординарных и ярких идей!





Джерело: Культурология