Марсала снова в моде: Кейт Миддлтон в платье Marchesa блистала на премьере в Королевском театре

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Для своего феерического появления Кейт выбрала платье-миди цвета марсала с кружевной отделкой

Кейт Миддлтон в очередной раз покорила своим невероятно стильным и женственным образом. Герцогиня Кембриджская посетила Королевский театр «Друри-Лейн» в Вест-Энде, в котором состоялась премьера-возрождение знаменитого мюзикла «42-я улица».

Супруга принца Уильяма появилась на красной дорожке в качестве представительницы благотворительного фонда East Anglia's Children's Hospices, который она поддерживает, начиная с 2012 года.

Для своего феерического появления Кейт выбрала платье-миди цвета марсала с кружевной отделкой бренда Marchesa, которое обошлось ей в 1 510 фунтов стерлингов. Подол платья красиво развивался, пока герцогиня следовала по ковровой дорожке ко входу в театр.

Дополнила образ Кейт серьгами и клатчем в тон платью от американского бренда Kate Spade, а также классическим туфлями лодочками темно-бордового оттенка.

Бьюти-образ красавицы был, как всегда, непревзойденным. Объемные локоны красиво спадали на плечи Герцогини и дополняли выразительный вечерний макияж. Серый smoky-eyes – уже давно является визитной карточкой Миддлтон. И в этот раз она дополнила их аккуратной черной стрелкой. Как всегда, безупречный тон лица и легкий кокетливый румянец завершали бьюти-образ Миддлтон.

Джерело: beauty.ua