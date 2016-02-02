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    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом

    • Сьогодні, 15:43
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    В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

    На северо-востоке США отменены более 5 тысяч авиарейсов из-за надвигающейся снежной бури.

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    Больше всего отмена рейсов коснулась аэропортов восточных городов – Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтимора и Филадельфии. Частично закрыли метро и железнодорожные пути. Ожидается, что снегопады накроют Вашингтон, Балтимор и Филадельфию, а в Бостоне и в Нью-Йорке ситуация может быть наиболее осложненной. Интернет-сообщество делится фотографиями нежданной зимы в марте в соцсетях.

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    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
    Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом

    Продолжение смотрите на сайте журнала Elle.

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    США
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