Мартовские шутки природы: Америку засыпало снегом
- Сьогодні, 15:43
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В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение
На северо-востоке США отменены более 5 тысяч авиарейсов из-за надвигающейся снежной бури.
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Больше всего отмена рейсов коснулась аэропортов восточных городов – Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтимора и Филадельфии. Частично закрыли метро и железнодорожные пути. Ожидается, что снегопады накроют Вашингтон, Балтимор и Филадельфию, а в Бостоне и в Нью-Йорке ситуация может быть наиболее осложненной. Интернет-сообщество делится фотографиями нежданной зимы в марте в соцсетях.
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