Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела

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Келли Брук

В исследовании учитывались такие параметры, как рост, вес, длина волос, форма лица

34-летнюю модель и актрису, Келли Брук, признали женщиной, у которой совершенное тело. К таким выводам пришли исследователи Университета штата Техас.

Рост красавицы 168 см, параметры - 99-63-91.

В исследовании учитывались такие параметры, как рост, вес, длина волос, форма лица. Оказалось, что фигура, к которой большинство женщин относятся как «нужно немного похудеть», и является идеалом здоровья, красоты и привлекает мужчин. По словам ученых, девушка по-настоящему естественная и совершенная по всем параметрам.

Келли никогда не делала пластических операций. Ее тело ухоженное и подтянутое. Модель излучает настоящее счастье и оптимизм. Неоднократно говорила, что ей приходилось терпеть насмешки по поводу своей фигуры, ее называли слишком рыхлой.

Джерело: Gazeta.ua