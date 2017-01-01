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    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела

    • Сьогодні, 14:28
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    Келли Брук
    Келли Брук

    В исследовании учитывались такие параметры, как рост, вес, длина волос, форма лица

    34-летнюю модель и актрису, Келли Брук, признали женщиной, у которой совершенное тело. К таким выводам пришли исследователи Университета штата Техас.

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    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела
    Мечта всех мужчин. Как выглядит обладательница идеального женского тела

    Рост красавицы 168 см, параметры - 99-63-91.

    В исследовании учитывались такие параметры, как рост, вес, длина волос, форма лица. Оказалось, что фигура, к которой большинство женщин относятся как «нужно немного похудеть», и является идеалом здоровья, красоты и привлекает мужчин. По словам ученых, девушка по-настоящему естественная и совершенная по всем параметрам.

    Келли никогда не делала пластических операций. Ее тело ухоженное и подтянутое. Модель излучает настоящее счастье и оптимизм. Неоднократно говорила, что ей приходилось терпеть насмешки по поводу своей фигуры, ее называли слишком рыхлой.

    Джерело: Gazeta.ua

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