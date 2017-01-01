Мечты сбываются: 17-летняя австралийская модель-абориген представит свою страну на Всемирном конкурсе супермоделей в Китае

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«Я хочу показать всему миру красоту моего наследия», - вот, что сказала семнадцатилетняя модель из аборигенов Австралии Гуала «Лала» Бэйлис (Guala «Lala» Bayles) в интервью «Daily Mail Australia» о своих амбициях, готовясь к ежегодному Всемирному конкурсу супермодели, который состоится в мае в Китае.

Гуала с ранних лет интересовалась модой, поставив перед собой цель – стать моделью.

И стоит ли говорить о том, что эта семнадцатилетняя девушка из Брисбена, несмотря ни на что с поставленной задачей справилась на все сто? В пятнадцать лет она впервые приняла участие в конкурсе красоты аборигенов Австралии, заняв первое место.

Окончив школу, «Лала» переезжает в Сидней, где, получив несколько предложений от модельных агентств, начинает свою карьеру, пользуясь выпавшим шансом.

21 мая Гуала отправится в Китай, чтобы принять участие в ежегодном Всемирном конкурсе супермоделей, представляя на нём свою страну. В настоящее время девушка занимается сбором средств на GoFundMe для того, чтобы собрать необходимую сумму на первоначальные взносы, билеты и проживание в чужой стране. «Я благодарна каждому, кто помог и помогает мне деньгами», - говорит она, искренне улыбаясь. Так же «Лала» даёт небольшой совет тем, кто хочет стать моделью: «Несмотря на то, что модная индустрия очень тяжёлый труд, требующий к себе особого внимания, терпения и усилия, необходимо помнить о том, что вопреки всему нужно идти к своей цели, не сдаваясь и не опуская рук. Я просыпаюсь в четыре утра перед съёмкой для того, чтобы морально и физически подготовить себя. Прежде всего, нужно настроиться на позитив, окружив себя положительной энергией и людьми, ведь только будучи в гармонии с собой и окружающим миром, вы сможете прийти к своей цели.