  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда

    • Сьогодні, 11:16
    • Розсилка
    Первая леди США Мелания Трамп
    Первая леди США Мелания Трамп

    Для посещения арт-школы в Палм-Бич жена президента выбрала черный комбинезон в классическом стиле

    Несмотря на обилие недоброжелателей, Мелания Трамп в последнее время всегда приковывает к себе много внимания. Каждый ее новый выход в свет отслеживается в СМИ, модные блогеры разбирают ее образы, а простые пользователи в сети уже называют ее в комментариях «одной из самых красивых первых леди США». Вчера Мелания и Дональд Трамп принимали в своей резиденции в Палм-Бич президента Китая Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань. И пока правители обсуждали важные вопросы, Мелания и Пэн отправились в местную школу искусств.

    Для нового обязательства Мелания выбрала черный комбинезон в классическом стиле, который очень выгодно подчеркивал ее стройную фигуру и длинные ноги. Чтобы образ не казался слишком официальным, она разбавила его белым шелковым платком с цветочным узором.

    Пэн Лиюань и Мелания Трамп

    Пэн Лиюань и Мелания Трамп

    Модные критики назвали этот выход крайне удачным, впрочем, как и все остальные, - пока у Мелании не было ни одного модного промаха, хотя еще несколько месяцев назад многие именитые дизайнеры отказались одевать новую первую леди США.

    Для Мелании и Пэн была проведена экскурсия по школе, а затем им было предложено послушать выступление хора из 80-ти учащихся, которые исполнили песню Astonishing о силе и независимости женщин.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда
    Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда
    Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда
    Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда
    Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда
    Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда

    Напомним, недавно на встрече с лидером КНДР и его женой Мелания Трамп щеголяла в алом платье от Valentino, чем впечатлила всех присутствующих.

     

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ