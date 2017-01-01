Мелания Трамп становится любимицей модных критиков: первая леди впечатлила выбором наряда

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Первая леди США Мелания Трамп

Для посещения арт-школы в Палм-Бич жена президента выбрала черный комбинезон в классическом стиле

Несмотря на обилие недоброжелателей, Мелания Трамп в последнее время всегда приковывает к себе много внимания. Каждый ее новый выход в свет отслеживается в СМИ, модные блогеры разбирают ее образы, а простые пользователи в сети уже называют ее в комментариях «одной из самых красивых первых леди США». Вчера Мелания и Дональд Трамп принимали в своей резиденции в Палм-Бич президента Китая Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань. И пока правители обсуждали важные вопросы, Мелания и Пэн отправились в местную школу искусств.

Для нового обязательства Мелания выбрала черный комбинезон в классическом стиле, который очень выгодно подчеркивал ее стройную фигуру и длинные ноги. Чтобы образ не казался слишком официальным, она разбавила его белым шелковым платком с цветочным узором.

Пэн Лиюань и Мелания Трамп

Модные критики назвали этот выход крайне удачным, впрочем, как и все остальные, - пока у Мелании не было ни одного модного промаха, хотя еще несколько месяцев назад многие именитые дизайнеры отказались одевать новую первую леди США.

Для Мелании и Пэн была проведена экскурсия по школе, а затем им было предложено послушать выступление хора из 80-ти учащихся, которые исполнили песню Astonishing о силе и независимости женщин.

Напомним, недавно на встрече с лидером КНДР и его женой Мелания Трамп щеголяла в алом платье от Valentino, чем впечатлила всех присутствующих.

Джерело: Hello!