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    Метрополис: жизнь большого города в хаотичном движении толпы

    • Сьогодні, 13:59
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    Датский фотограф Мартин Роэмерс (Martin Roemers) начал работать над проектом «Метрополис» в 2007 году.

     Фотограф Мартин Роэмерс (Martin Roemers)долгое время путешествовал по Азии, Африке, Северной и Южной Америке и вернулся на родину с серией фотографий больших городов, снятых с большой выдержкой.

    На снимках датского фотографа изображено хаотичное движение толпы и автотранспорта, что превращает город в подобие огромного муравейника, в котором жизнь отдельного человека идет своим ходом и стирается из памяти по прошествии времени. 

    К 2050 году более 70% населения будет жить в городах. В своем проекте фотограф представил жизнь самых больших городов, в которых люди чаще всего существуют на грани нищеты.

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    Сан-Паулу, Бразилия.
    Гуанчжоу, Китай.
    Мумбаи, Индия.
    Манхэттен, Нью-Йорк, США.
    Джакарта, Индонезия.
    Карачи, Пакистан.
    Рио-де-Жанейро, Бразилия.
    Сан-Паулу, Бразилия.
    Сан-Паулу, Бразилия.
    Карачи, Пакистан.
    Метрополис: жизнь большого города в хаотичном движении толпы
    Сан-Паулу, Бразилия.
    Калькутта, Индия.
    Мумбаи, Индия.
    Мумбаи, Индия.
    Буэнос-Айрес, Аргентина.
    Калькутта, Индия.
    Стамбул, Турция.
    Лагос, Нигерия.
    Метрополис: жизнь большого города в хаотичном движении толпы

    Джерело: ФотоТелеграф

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