Метрополис: жизнь большого города в хаотичном движении толпы

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Датский фотограф Мартин Роэмерс (Martin Roemers) начал работать над проектом «Метрополис» в 2007 году.

Фотограф Мартин Роэмерс (Martin Roemers)долгое время путешествовал по Азии, Африке, Северной и Южной Америке и вернулся на родину с серией фотографий больших городов, снятых с большой выдержкой.

На снимках датского фотографа изображено хаотичное движение толпы и автотранспорта, что превращает город в подобие огромного муравейника, в котором жизнь отдельного человека идет своим ходом и стирается из памяти по прошествии времени.

Джерело: ФотоТелеграф