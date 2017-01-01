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    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды

    • Вчора, 14:07
    • Розсилка

    Трендом свадебной моды сезона стали наряды, которые отсылают больше к вечерней классике

    В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды. Одну из первых коллекций представил Дом Reem Acra. В платьях будущего сезона прослеживалась вечная классика - черное и белое. Основной акцент дизайнеры сделали на элегантность и изысканность.

    Платья украшены черными бантами и дополнены длинными перчатками. Силуэты сшили из атласа и кружева. Юбки покрытые тонкими слоями французской сетки. Наряды выполнены в черных цветах усыпаны драгоценными украшениями. Объемные рукава-фонарики оттеняют изящные приталенные силуэты.

    Стоит заметить, трендом свадебной моды сезона стали наряды, которые отсылают больше к вечерней классике.

    Коллекцию бренд Reem Acra посвятил ювелирному Дому Tiffany & Co.

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    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды
    Между классикой и роскошью. В Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной моды

    Джерело: Gazeta.ua

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