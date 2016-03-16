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    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года

    • Сьогодні, 08:43
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    Работы были отобраны из более чем 23 тысяч заявок от авторов со всего мира.

    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов (ISPWP) опубликовало подборку лучших снимков 2016 года.

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    В итоговый список вошли 80 фотографий, которые жюри посчитало лучшими в 20 тематических категориях, пишет Huffington Post.

    «Широкое разнообразие номинаций позволяет нам ежегодно отмечать самые разные фотографические навыки участников, — говорит исполнительный директор ISPWP Джо Милтон. — Работы оценивают опытные свадебные фотографы, ранее также побеждавшие в нашем конкурсе: это важно, когда молодые авторы могут услышать мнение успешных профессионалов, которые так много знают о главных тенденциях в своей отрасли».

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    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года
    Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года

    Джерело: Bird In Flight

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    фотограф
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