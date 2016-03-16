Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов выбрало лучшие снимки 2016 года

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Работы были отобраны из более чем 23 тысяч заявок от авторов со всего мира.

Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов (ISPWP) опубликовало подборку лучших снимков 2016 года.

В итоговый список вошли 80 фотографий, которые жюри посчитало лучшими в 20 тематических категориях, пишет Huffington Post.

«Широкое разнообразие номинаций позволяет нам ежегодно отмечать самые разные фотографические навыки участников, — говорит исполнительный директор ISPWP Джо Милтон. — Работы оценивают опытные свадебные фотографы, ранее также побеждавшие в нашем конкурсе: это важно, когда молодые авторы могут услышать мнение успешных профессионалов, которые так много знают о главных тенденциях в своей отрасли». 1 з 20 на весь екран згорнути

Джерело: Bird In Flight