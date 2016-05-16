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    Мгновения жизни: лучшие работы LensCulture Exposure Awards

    • Сьогодні, 14:11
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    Лучшей серией стал проект фотографа Елены Аносовой Out-of-the-Way, в котором автор исследует родину своих предков в Сибири — этот же проект ранее оказался в списке победителей конкурса World Press Photo

     Также в число призеров в этой категории вошли Арег Балаян из Армении — жюри отметило его серию о нагорнокарабахском конфликте — и французский фотограф Антуан Брюй.

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    Победители в номинации «Одна фотография» — Джонатан Бахман за снимок участницы протестов в защиту прав темнокожего населения США, американка Сьюзен Окин за портрет пожилого мужчины под названием «Последнее десятилетие» и французский фотограф Сандра Мел — призовое место ей принесло фото 11-летней девочки из города Монпелье.

    Работы еще восьми участников были отмечены специальным упоминанием жюри. Среди них — канадский фотограф Виктория Сорочински, снявшая проект об украинском селе.

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    Ешиа Эванс во время акции протеста в защиту прав чернокожего населения США. Фото: Джонатан Бахман. Первое место в категории «Одна фотография».
    Фото: Сандра Мел. Третье место в категории «Одна фотография».
    Снимок из серии Out-of-the-Way. Фото: Елена Аносова. Первое место в категории «Серии».
    Снимок из серии MOB (Military Mobilization). Фото: Арег Балаян. Второе место в категории «Серии».
    Снимок из серии Outback Mythologies: The White Man’s Hole. Фото: Антуан Брюй. Третье место в категории «Серии».
    Фото: Тадас Казакевичус. Специальное упоминание жюри.
    Фото: Виктория Сорочински. Специальное упоминание жюри.
    «Последнее десятилетие». Фото: Сьюзен Окин. Второе место в категории «Одна фотография».
    Мгновения жизни: лучшие работы LensCulture Exposure Awards

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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