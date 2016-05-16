Мгновения жизни: лучшие работы LensCulture Exposure Awards



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лучшей серией стал проект фотографа Елены Аносовой Out-of-the-Way, в котором автор исследует родину своих предков в Сибири — этот же проект ранее оказался в списке победителей конкурса World Press Photo

Также в число призеров в этой категории вошли Арег Балаян из Армении — жюри отметило его серию о нагорнокарабахском конфликте — и французский фотограф Антуан Брюй.

Победители в номинации «Одна фотография» — Джонатан Бахман за снимок участницы протестов в защиту прав темнокожего населения США, американка Сьюзен Окин за портрет пожилого мужчины под названием «Последнее десятилетие» и французский фотограф Сандра Мел — призовое место ей принесло фото 11-летней девочки из города Монпелье.

Работы еще восьми участников были отмечены специальным упоминанием жюри. Среди них — канадский фотограф Виктория Сорочински, снявшая проект об украинском селе.

Джерело: BigPicture