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    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон

    • Сьогодні, 16:02
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    Австралийский город Мельбурн является домом первого в мире тематического кафе, названного в честь Кейт Миддлтон.

    Создатели королевского кафе с цветом стен военно-морского флота вдохновлялись роскошным обручальным кольцом герцогини с синим сапфиром, а ромбовидная мраморная мозаика на плитке была разработана специально для того, чтобы придать интерьеру схожесть с Вестминстерским аббатством, где Кейт вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году.

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    В интервью изданию People владелец заведения Рэнди Даманхури признался, что герцогиня была его «музой» для того, чтобы придаcт этому месту «королевский, но, без сомнения, скромный облик».

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    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон
    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон
    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон
    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон
    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон
    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон
    Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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