Middletown Cafe: В австралийском городе открыли кафе в честь Кейт Миддлтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Австралийский город Мельбурн является домом первого в мире тематического кафе, названного в честь Кейт Миддлтон.

Создатели королевского кафе с цветом стен военно-морского флота вдохновлялись роскошным обручальным кольцом герцогини с синим сапфиром, а ромбовидная мраморная мозаика на плитке была разработана специально для того, чтобы придать интерьеру схожесть с Вестминстерским аббатством, где Кейт вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году.

В интервью изданию People владелец заведения Рэнди Даманхури признался, что герцогиня была его «музой» для того, чтобы придаcт этому месту «королевский, но, без сомнения, скромный облик».

Продолжение читайте на сайте журнала Elle.