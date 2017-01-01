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    Миланская неделя моды. Фото самых ярких показов

    • Сьогодні, 14:43
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    Неделя моды в Милане, которая продолжала череду модных недель после Нью-Йорка и Лондона, подошла к концу

    В рамках показов свои новые коллекции сезона осень-зима 17/18 показали знаменитые дизайнеры.

    На шоу модели показывали сын актера Джуда Лоу Рафферти, дочь Настасьи Кински Кения, сын Памелы Андерсон Дилан Джаггер Ли, и многие другие знаменитости из Америки и Европы.

    Шоу Gucci, прошедшее под слоганом «Безумия», стало одним из самых ярких событий Недели моды в Милане.

    Впечатлило зрителей и шоу Dolce & Gabbana. Коллекцию демонстрировали светские львицы, медийные персоны и молодые звезды подиума.

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    Giorgio Armani
    Giorgio Armani
    Salvatore Ferragamo
    Dolce & Gabbana
    Dolce & Gabbana
    Dolce & Gabbana. Соня Бен Аммар
    Dolce & Gabbana.
    Dolce & Gabbana
    Хелена Бордон
    Сара Снайдер
    Габриель Кейн Дэй-Льюис - 20-летний сын оскароносного актера Дэниела Дэй-Льюиса
    Stella Jean
    Missoni
    Versace
    Tiffany&Co And Luisa Beccaria.
    Tiffany&Co And Luisa Beccaria
    Tiffany&Co And Luisa Beccaria
    Gucci
    Gucci
    Grinko
    Миланская неделя моды. Фото самых ярких показов

     


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