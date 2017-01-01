Миланская неделя моды. Фото самых ярких показов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неделя моды в Милане, которая продолжала череду модных недель после Нью-Йорка и Лондона, подошла к концу

В рамках показов свои новые коллекции сезона осень-зима 17/18 показали знаменитые дизайнеры.

На шоу модели показывали сын актера Джуда Лоу Рафферти, дочь Настасьи Кински Кения, сын Памелы Андерсон Дилан Джаггер Ли, и многие другие знаменитости из Америки и Европы.

Шоу Gucci, прошедшее под слоганом «Безумия», стало одним из самых ярких событий Недели моды в Милане.

Впечатлило зрителей и шоу Dolce & Gabbana. Коллекцию демонстрировали светские львицы, медийные персоны и молодые звезды подиума.



