Миллиардер заплатит $180 млн тому, кто уговорит его дочь-лесбиянку выйти замуж

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Джиджи Чао

37-летняя Джиджи открыто говорит о том, что ее не интересуют мужчины

Миллиардер Сесил Чао (Cecil Chao) из Гонконга готов на все ради того, чтобы его дочь Джиджи вышла замуж и родила ему внуков. В 2012 году он заявил, что заплатит $60 миллионов тому, кто отправится под венец с Джиджи. Вы удивитесь, но на предложение потенциального свекра никто не ответил, и тогда он повысил цену до $180 миллионов. Но вот только свадьбы так и не последовало, потому что… Джиджи предпочитает девушек.

37-летняя Джиджи открыто говорит о том, что ее не интересуют мужчины. Более того,девушка уже встретила свою вторую половину — ею стала Шон Ив (Sean Eav). «Как твоя дочь я бы очень хотела сделать тебя счастливым. К сожалению, твои представления обо мне не совпадают с действительностью», — пояснила свою позицию Джиджи, обратившись к папе.

В конце концов Сесли Чао пришлось смириться с выбором дочери и оставить идею выплаты ее жениху. Однако принять то, что его дочь — лесбиянка, он так и не смог, а потому они практически не поддерживают общение.

Джерело: Cosmopolitan