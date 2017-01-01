Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как выглядит жизнь современного миллионера? Ты идешь на работу, посещаешь необходимые встречи, обговариваешь детали своего бизнеса, затем посещаешь спортзал, вечером встречаешься с друзьями - а утром отправляешься в начальную школу.

Именно так и выглядит распорядок дня Изабеллы Баретт, которая к своим девяти годам имеет несколько миллионов долларов.

Изабеллу Барретт (Isabella Barrett) называют «селф-мейд миллионером», несмотря на то, что все понимают, что в таком возрасте самостоятельно вести бизнес просто невозможно. Да и сама девочка не похожа на тех людей, которые по-настоящему озабочены тем, как заработать деньги - Изабелла просто наслаждается жизнью и делает то, что ей кажется классным. А классным она считает носить красивую одежду, встречаться с людьми, которые одаривают ее комплиментами, и рассказывать о том, как прекрасна ее жизнь.









Джерело: Культурология