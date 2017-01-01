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    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы

    • Сьогодні, 14:04
    • Розсилка

    Как выглядит жизнь современного миллионера? Ты идешь на работу, посещаешь необходимые встречи, обговариваешь детали своего бизнеса, затем посещаешь спортзал, вечером встречаешься с друзьями - а утром отправляешься в начальную школу.

    Именно так и выглядит распорядок дня Изабеллы Баретт, которая к своим девяти годам имеет несколько миллионов долларов.

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    Изабеллу Барретт (Isabella Barrett) называют «селф-мейд миллионером», несмотря на то, что все понимают, что в таком возрасте самостоятельно вести бизнес просто невозможно. Да и сама девочка не похожа на тех людей, которые по-настоящему озабочены тем, как заработать деньги - Изабелла просто наслаждается жизнью и делает то, что ей кажется классным. А классным она считает носить красивую одежду, встречаться с людьми, которые одаривают ее комплиментами, и рассказывать о том, как прекрасна ее жизнь. 

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    А жизнь у Изабеллы и правда на зависть - и не только другим детям, многие взрослые также хотели бы иметь хоть немного такой же роскоши, в которой живет маленькая Изабелла.
    У нее есть собственный шофер, на ужин у нее самые изысканные и дорогие блюда, в свободное время она посещает вечеринки, где встречается со знаменитостями и своими друзьями. У девочки очень дорогая одежда от Dior, Chanel и других известных брендов, а также большая коллекция дорогостоящей обуви и аксессуаров.
    Слава пришла к девочке, когда ей было всего четыре года - тогда она приняла участие в шоу "Малышки и короны". А уже в шесть лет под именем Изабеллы были организованы линии одежды и украшений для детей.
    Действительно ли это всё ради денег? Сюзанна уверяет, что она, как и любая мама, просто хочет, чтобы ее дочь была счастлива.
    А нынешняя жизнь определенно приносит девочке радость. "Это так прекрасно, знать, что все смотрят на меня. Но это также и большая ответственность," - говорит о своей жизни 9-летняя Изабелла. - "Мои поклонники любят меня, они мне говорят и пишут, что я красавица - так что что может быть плохого в том, чтобы быть знаменитой?"
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы
    История знает немало историй о том, как ранняя известность испортила жизнь детей и буквально лишила их детства. Для родителей, которые решили таким образом построить свою семейную жизнь, очень важно найти баланс между бизнесом и обычной семейной жизнью. Поэтому Изабелла, с одной стороны, совершенно искренне считает себя "успешной бизнес-вумен," и с другой стороны по-прежнему играет дома в куклы и ходит днем в школу.
    Впервые Изабелла вышла на подиум в 4 года.
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы
    Мама уверяет, что решение жить в мире моды принадлежит самой Изабелле. Однажды со старшей дочерью Сюзанны случилось несчастье - друзья сильно побили ее, и девочке пришлось делать операцию по восстановлению лица.
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы
    Чтобы восстановить уверенность в себе, девочка стала участвовать в конкурсах красоты. Именно блеск шоу и внимание со всех сторон тогда и привлекли маленькую Изабеллу - ей тоже захотелось быть, как сестра - быть красивой, быть в центре праздника.
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы
    Конечно, Сюзанну часто критикуют за то, что она балует своих детей. "Можно считать, что я разбаловала своих детей. Но только смотря, какой ребенок считается балованным - если тот, который ведет себя плохо и плохо относится к другим людям, то нет - мои девочки воспитаны совершенно по-другому. Люди говорят, что косметика и каблуки - это не для маленьких девочек. А я считаю, что оценивать маму надо по другим параметрам. У моих девочек отличные манеры и им нравится то, что они делают. Разве это плохо?"
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы
    Миллионерша в 9 лет: как живет девочка, которая богаче своей мамы




    Джерело: Культурология

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