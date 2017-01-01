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Наслаждаемся красотками с короткими волосами

Когда-то эталоном красоты девушки считалась длинная коса до пояса.

Однако, времена прошли, а годы пролетели, и теперь все наоборот.

Сегодня многие мужчины уверяют, что предпочитают женщин с короткими стрижками.

На вопрос «Почему?» звучит один и тот же ответ:

«Это безумно сексуально!».

Наслаждаемся красотками с короткими волосами.

Милые девушки с короткими волосами, покоряющие мужские сердца:

Джерело: telegraf.com.ua