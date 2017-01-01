Милые девушки с короткими волосами, покоряющие мужские сердца
- Сьогодні, 20:34
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Розсилка
Наслаждаемся красотками с короткими волосами
Когда-то эталоном красоты девушки считалась длинная коса до пояса.
Однако, времена прошли, а годы пролетели, и теперь все наоборот.
Сегодня многие мужчины уверяют, что предпочитают женщин с короткими стрижками.
На вопрос «Почему?» звучит один и тот же ответ:
«Это безумно сексуально!».
Наслаждаемся красотками с короткими волосами.
Милые девушки с короткими волосами, покоряющие мужские сердца:
Джерело: telegraf.com.ua