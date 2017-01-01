Милые свинки с необитаемого острова Пиг-Бич покорили сеть

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Пиг-Бич – это крошечный островок в Карибском море, который пользуется популярностью у туристов благодаря неизвестно откуда взявшимся там свиньям. Дружелюбные и доверчивые свинки выживают в основном за счёт угощений, которые привозят туристы, и совершенно не боятся людей.

Происхождение свиней острова Биг Мейджор Кей доподлинно неизвестно. Существует несколько теорий, как свиньи попали на необитаемый багамский остров посреди Атлантического океана.

Согласно одной из легенд, свиньи были завезены на остров пиратами, которые оставили животных в качестве стратегического запаса продовольствия на будущее. Пираты планировали вскоре вернуться на остров, однако этим планам не суждено было осуществиться, а свиньи так и остались жить на острове, сумев адаптироваться к новым условиям.