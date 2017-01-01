Милые свинки с необитаемого острова Пиг-Бич покорили сеть
- Сьогодні, 10:38
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Пиг-Бич – это крошечный островок в Карибском море, который пользуется популярностью у туристов благодаря неизвестно откуда взявшимся там свиньям. Дружелюбные и доверчивые свинки выживают в основном за счёт угощений, которые привозят туристы, и совершенно не боятся людей.
Происхождение свиней острова Биг Мейджор Кей доподлинно неизвестно. Существует несколько теорий, как свиньи попали на необитаемый багамский остров посреди Атлантического океана.
Согласно одной из легенд, свиньи были завезены на остров пиратами, которые оставили животных в качестве стратегического запаса продовольствия на будущее. Пираты планировали вскоре вернуться на остров, однако этим планам не суждено было осуществиться, а свиньи так и остались жить на острове, сумев адаптироваться к новым условиям.
Другая легенда гласит, что недалеко от берегов острова произошло кораблекрушение. На потерпевшем бедствие судне перевозили в том числе свиней. Корабль разбился о рифы, а животные оказались единственными выжившими пассажирами. Свиньям удалось добраться вплавь до берегов необитаемого острова, где они основали свою колонию.
Есть и более прозаичная версия появления необычных водоплавающих свиней на необитаемом острове вблизи фешенебельных багамских курортов: свиньи были завезены на остров намеренно с целью привлечения туристов.