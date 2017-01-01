«Миниатюрное» искусство: прекрасные рисунки на хрупких листьях в работах индийского художника

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Огромные картины всегда вызывают восхищение зрителей, ведь на таких полотнах четко видна каждая деталь рисунка. Но гораздо сложнее создать шедевр на маленьком холсте. Так, индийский художник удивляет пользователей социальных сетей, демонстрируя свои работы, выполненные в древней технике рисования на хрупких листьях фикуса.

Индийский художник Сандеш С. Рангнекар (Sandesh S. Rangnekar) перенял искусство рисования на листьях от своего отца, известного в Индии художника Садашива Г. Рангнекара.

Когда Сандешу было 10 лет, он тайком крался в мастерскую отца и наблюдал за ним. Если Садашив уходил по делам, мальчик сам старался что-нибудь нарисовать. Когда Сандеш впервые решился показать отцу свои работы, тот был впечатлен, т. к. и не подозревал, что его сын так может. После этого отец купил Сандешу краски и преподал ему несколько уроков по технике рисования.



На сегодняшний день Сандеш является одним из немногих художников в Индии, сохраняющим древнее искусство рисования на листьях дерева «Бодхи» (Фикус священный). Живопись на небольшом листке действительно впечатляет. Особое внимание мастер уделяет деталям, благодаря которым возникает законченный образ.





Джерело: Культурология