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    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта

    • Сьогодні, 10:05
    • Розсилка

    Фотограф с мировым именем, 36 лет проработавший в журнале Life, сделал эти снимки в 1930-х годах в нью-йоркской психбольнице.

    Эти чёрно-белые фотографии сделал один из самых знаменитых мастеров в истории существования фотоаппарата – Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt).

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    В 1938 году Альфред снял пациентов  в государственной больнице Пилигрим на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Эти пронизывающие своей честностью фотографии тронули до глубины души жителей Нью-Йорка.

    Выбрав столь неоднозначную тему для публикации, редакция издания хотела привлечь внимание общества к сложным проблемам, которые постоянно существуют, но всегда находятся в тени исторических событий, чрезвычайных происшествий, медиа-скандалов, научных открытий, жизни знаменитостей и многих других ярких событий, формирующих информационную картину мира.

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    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта
    Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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