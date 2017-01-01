Мир безумия: пациенты психиатрической больницы в фотографиях Альфреда Эйзенштадта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф с мировым именем, 36 лет проработавший в журнале Life, сделал эти снимки в 1930-х годах в нью-йоркской психбольнице.

Эти чёрно-белые фотографии сделал один из самых знаменитых мастеров в истории существования фотоаппарата – Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt).

В 1938 году Альфред снял пациентов в государственной больнице Пилигрим на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Эти пронизывающие своей честностью фотографии тронули до глубины души жителей Нью-Йорка.

Выбрав столь неоднозначную тему для публикации, редакция издания хотела привлечь внимание общества к сложным проблемам, которые постоянно существуют, но всегда находятся в тени исторических событий, чрезвычайных происшествий, медиа-скандалов, научных открытий, жизни знаменитостей и многих других ярких событий, формирующих информационную картину мира.

Джерело: cameralabs.org