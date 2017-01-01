Мир глазами американского фотографа: кинематографично, чувственно, сентиментально



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Большинство работ Фокса откровенны и кинематографичны, а ещё эмоциональны и сентиментальны, словно намекают на давно забытые времена

Фокс Гарвард родился в 1978 году в Тампе, штат Флорида. С подросткового возраста брал индивидуальные уроки художественного искусства, окончив школу, учился в Студии искусств при Южно-Флоридском университете.

Фотограф успешен в модной, рекламной и портретной фотографии. Проводил съёмки в Париже и Лондоне, сейчас в основном работает в Нью-Йорке и Флориде. Свой нынешний стиль объясняет применением того же творческого подхода, что и к живописи.

Недавно прошли выставки его работ в Лионе (Франция) и Болонье (Италия). Подборка новых снимков Фокса Гарварда готовится к публикации в виде книги, которая выйдет в следующем году. Его редакционные фотографии украшают такие журналы, как Vogue, Glamour, Esquire, Women's Health, Cosmo, Jolie.



