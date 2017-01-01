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    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой

    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка

    Гантухова активно снимается в рекламе и модельных фотосессиях, часто для благотворительных целей

    По мнению многих, Даниэла Гантухова – самая красивая представительница WTA-тура. У нее самые длинные ноги, самая изысканная манера игры и самая фотогеничная внешность.

    Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова родилась 23 апреля 1983 года и стала профессиональной спортсменкой к 16 годам, а первый прорыв случился в 2002 — на первом турнире WTA, который принес Даниэле победу. Спортсменка известна уверенным агрессивным стилем, но критики отмечают психологическую неустойчивость Даниэлы: тактические неудачи выбивают ее из колеи, и она в дальнейшем может проиграть даже удачно начатый матч.

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    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой
    Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой

    Даниэла Гантухова — обладательница карьерного Большого шлема; финалистка трех турниров Большого шлема; победительница 16 турниров WTA; обладательница Кубка Федерации (2002) и Кубка Хопмана (2005) в составе национальной сборной Словакии, финалистка парного турнира Orange Bowl (1998).

    Гантухова активно снимается в рекламе и модельных фотосессиях, часто для благотворительных целей. Выпускала собственный фотокалендарь, а также нередко снимается обнаженной для различных глянцевых журналов.

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