Мисс длинные ноги. Завораживающие фото теннисистки Даниэлы Гантуховой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гантухова активно снимается в рекламе и модельных фотосессиях, часто для благотворительных целей

По мнению многих, Даниэла Гантухова – самая красивая представительница WTA-тура. У нее самые длинные ноги, самая изысканная манера игры и самая фотогеничная внешность.

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова родилась 23 апреля 1983 года и стала профессиональной спортсменкой к 16 годам, а первый прорыв случился в 2002 — на первом турнире WTA, который принес Даниэле победу. Спортсменка известна уверенным агрессивным стилем, но критики отмечают психологическую неустойчивость Даниэлы: тактические неудачи выбивают ее из колеи, и она в дальнейшем может проиграть даже удачно начатый матч.

Даниэла Гантухова — обладательница карьерного Большого шлема; финалистка трех турниров Большого шлема; победительница 16 турниров WTA; обладательница Кубка Федерации (2002) и Кубка Хопмана (2005) в составе национальной сборной Словакии, финалистка парного турнира Orange Bowl (1998).

Гантухова активно снимается в рекламе и модельных фотосессиях, часто для благотворительных целей. Выпускала собственный фотокалендарь, а также нередко снимается обнаженной для различных глянцевых журналов.