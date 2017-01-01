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    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара

    • Сьогодні, 10:53
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    Самый молодой и самый красивый мэр в истории Гибралтара

    У Гибралтара появился новый мэр, которым стала 30-летняя «Мисс мира-2009» Кайане Лопес, официально вступившая в новую должность. И хоть она является лишь церемониальной, так как реальная власть на заморской территории Великобритании принадлежит губернатору, назначаемому в Лондоне, местные СМИ уже провозгласили, что у Гибралтара теперь «самый красивый мэр в мире».

    Кайане Лопес не балует фолловеров в Instagram снимками и подробностями личной жизни, но кое-что из ее биографии все же известно. Девушка родилась в Гибралтаре и с детства активно занималась танцами. В 14 лет стала участницей популярной группы Urban Dance Group, вместе с которой гастролировала по Гибралтару и соседней Испании. Излюбленными направлениями Кайане были современные стили, которые ее команда демонстрировала на конкурсах. До получения титула «Мисс мира» девушка успела несколько лет проработать в кадровой службе госпиталя Сан-Бернарда. Новый мэр Гибралтара, как и многие другие жители территории, говорит на двух языках: английском и испанском.


    Яркая брюнетка получила титул «Мисс Гибралтар» и выиграла престижный конкурс «Мисс мира» в 2009 году, приняв корону из рук россиянки Ксении Сухиновой. Кайане стала первой в истории конкурса победительницей из Гибралтара. Дома ее ждал королевский прием: соотечественники вышли на улицы, чтобы поприветствовать ее возвращение с победой и устроили праздник.

    После конкурса Кайане вышла замуж и сменила девичью фамилию Алдорино, под которой ее узнал весь мир, на Лопес. Известно, что у нового мэра Гибралтара подрастает дочь.



    Признанная красавица стала самым молодым мэром в истории Гибралтара, а также третьей женщиной, занявшей этот пост. Новую должность она получила, поднявшись по карьерной лестнице: с 2014 года Лопес была заместителем мэра Гибралтара.

    На фоне выхода Великобритании из Евросоюза вновь возникли претензии Испании, не признающей британского суверенитета над Гибралтаром. На церемонии инаугурации новый мэр облачилась в мантию и сделала первое заявление, подчеркнув, что горда быть британской подданной и что Гибралтар есть и будет британским.

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    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара
    «Мисс мира» стала мэром Гибралтара


     

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