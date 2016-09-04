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    «Мисс Вселенная — 2017»: дефиле участниц в национальных костюмах, бикини и вечерних платьях

    • Сьогодні, 15:36
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    Перья марабу, расшитые стразами бикини и головные уборы, похожие на ананас, — нет, это не карнавал в Рио-де-Жанейро. Это конкурс «Мисс Вселенная — 2017»

    Участницы одного из самых престижных конкурсов красоты в мире продемонстрировали свои варианты национальных костюмов во время предварительного этапа.

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    Предварительный этап конкурса с дефиле в национальных костюмах, бикини и вечерних платьях прошел в павильоне Asia Arena в городе Пасай на Филиппинах. Среди судей конкурса — бывший посол доброй воли ЮНИСЕФ и «Мисс Вселенная» из Пуэрто-Рико Дайянара Торрес, модель и звезда шоу Real Housewives of Atlanta Синтия Бэйли, а также бывший журналист и международный директор по маркетингу Роб Голдстоун. В жюри также пригласили президента премии People’s Choice Awards Фреда Нельсона, предпринимательницу и активистку в борьбе за права женщин Франсин Лефрак и «Мисс Вселенная — 2007» Рийо Мори.

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    Ирис Миттенер из Франции.
    Флавиа Бриту из Португалии выбрала ангельский костюм и была похожа на участницу показа Victoria’s Secret.
    Ребекка Кейтлин Рэт из Белиза как будто собралась на карнавал в Рио.
    Один из самых странных костюмов оказался у представительницы Швеции Иды Овмар, которая вышла на сцену с огромной белой лошадью из картона.
    Претендентка из Панамы Кейти Дреннан надела вычурный лилово-зеленый наряд с перьями, вдохновленный маленькими городками и рынками родной страны.
    Магдалена Коэндет из Уругвая — довольно симпатичный, хоть и необычный лобстер.
    Дженни Ким из Южной Кореи решила соблюсти обычай, надев традиционный корейский наряд, который носили королевы по особым случаям.
    Хтет Хтет Хтун из Мьянмы вышла в костюме традиционной марионетки.
    Ноэлия Фрейре из Испании.
    «Мисс Германия» появилась на сцене в сверкающем бальном платье и с головным убором в виде одного из самых красивых замков Германии — Нойшванштайна.
    «Мисс Финляндия» в красном платье с воланами охотно демонстрировала жюри свои стройные ноги.
    Участница из Мьянмы показала традиционное для своей страны шоу марионеток.
    Одним из наименее необычных нарядов стало платье «Мисс Китай» с вышитой на нем пандой.
    Головной убор у «Мисс Боливия» был самым большим среди всех. Он олицетворяет 18 традиционных местных танцев.
    «Мисс Сьерра-Леоне» Хава Камара продемонстрировала наряд в стиле народных танцоров. На ее головном уборе — настоящие ракушки с родины.
    «Мисс США» Дешона Барбер решила использовать тему супергероев, но, к сожалению, с ее крыльями на сцене случилась техническая накладка.
    «Мисс Вьетнам» в традиционном наряде с типичными для Вьетнама плетеными корзинами.
    Кэролин Картер из Виргинских островов вышла в ярком наряде с перьями.
    Колумбийская конкурсантка Андреа Товар гордо демонстрирует флаг родной страны.
    Саль Гарсия из Доминиканской Республики в наряде, усыпанном красивыми яркими птицами.
    Сойини Фрейзер из Гайаны также выбрала наряд, уместный для карнавала в Рио-де-Жанейро.
    Джейми-Ли Фолкнер представляла Великобританию.
    Кезия Вароув из Индонезии выбрала образ золотой сказочной птицы.
    Рошмита Харимурти из Индии напоминала сияющую богиню из индуистского пантеона.
    Мариам Хабач из Венесуэлы нарядилась морской богиней Йемайей. Ее платье было расшито сотнями жемчужин.
    Бренда Азария Хименес из Пуэрто-Рико.
    Марина Хакоби из Никарагуа в наряде, вдохновленном никарагуанскими момотовыми птицами.
    Ноэлия Фрейре из Испании во время отборочного дефиле в купальниках.
    Йоханна Акс из Германии во время дефиле в вечерних нарядах на отборочном этапе «Мисс Вселенная».
    Ширли Карвинен из Финляндии во время отбора в купальниках.
    Йоханна Акс из Германии.
    Йоханна Акс из Германии в купальнике.
    Ширли Карвинен из Финляндии в вечернем платье.
    Ноэлия Фрейре из Испании, а также конкурсантки из Шри-Ланки и ЮАР во время дефиле в вечерних платьях.
    Ослепительная Ноэлия Фрейре из Испании.
    «Мисс Вселенная — 2017»: дефиле участниц в национальных костюмах, бикини и вечерних платьях

    Все 86 участниц сначала вышли в длинных и роскошных вечерних платьях, а затем переоделись в бикини. Финал конкурса состоится 30 января. Ведущими трансляции будут Стив Харви и модель плюс-сайз Эшли Грэм. В прошлом году Стив Харви по ошибке объявил победительницей не ту конкурсантку, отдав корону «Мисс Колумбия». Потом ему пришлось вернуться на сцену и короновать настоящую победительницу, «Мисс Филиппины».

    К финалу из 86 участниц останется только 12 самых красивых. Ожидается, что трансляцию финала будет смотреть более 500 тысяч человек по всему миру.

    Джерело: BigPicture

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