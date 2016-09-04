«Мисс Вселенная — 2017»: дефиле участниц в национальных костюмах, бикини и вечерних платьях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перья марабу, расшитые стразами бикини и головные уборы, похожие на ананас, — нет, это не карнавал в Рио-де-Жанейро. Это конкурс «Мисс Вселенная — 2017»

Участницы одного из самых престижных конкурсов красоты в мире продемонстрировали свои варианты национальных костюмов во время предварительного этапа.

Предварительный этап конкурса с дефиле в национальных костюмах, бикини и вечерних платьях прошел в павильоне Asia Arena в городе Пасай на Филиппинах. Среди судей конкурса — бывший посол доброй воли ЮНИСЕФ и «Мисс Вселенная» из Пуэрто-Рико Дайянара Торрес, модель и звезда шоу Real Housewives of Atlanta Синтия Бэйли, а также бывший журналист и международный директор по маркетингу Роб Голдстоун. В жюри также пригласили президента премии People’s Choice Awards Фреда Нельсона, предпринимательницу и активистку в борьбе за права женщин Франсин Лефрак и «Мисс Вселенная — 2007» Рийо Мори.

Все 86 участниц сначала вышли в длинных и роскошных вечерних платьях, а затем переоделись в бикини. Финал конкурса состоится 30 января. Ведущими трансляции будут Стив Харви и модель плюс-сайз Эшли Грэм. В прошлом году Стив Харви по ошибке объявил победительницей не ту конкурсантку, отдав корону «Мисс Колумбия». Потом ему пришлось вернуться на сцену и короновать настоящую победительницу, «Мисс Филиппины».

К финалу из 86 участниц останется только 12 самых красивых. Ожидается, что трансляцию финала будет смотреть более 500 тысяч человек по всему миру.

Джерело: BigPicture