Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
- Сьогодні, 13:01
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Янек Седлар (Janek Sedlar) – молодой фотограф-самоучка из Чехии, чьи пейзажные фотографии, окрашены долей сюрреализма.
Фотосъёмкой Янек занялся лишь в 2011 году, и большую часть своих восхитительных снимков он сделал в родных просторах Моравии и вокруг заповедника «Белые Карпаты».
«Вдохновение я нахожу в повседневной жизни, в природе, в своих чувствах и мыслях», – рассказал фотограф в интервью Interesting Photographers. «Находясь в этих лесах и лугах, я возвращаюсь в детство. Это наполняет меня жизненной энергией, и я пытаюсь поделиться такими моментами с помощью фотоаппарата. Процесс для меня сам по себе похож на медитацию».
Джерело: cameralabs.org