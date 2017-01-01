Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара

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Янек Седлар (Janek Sedlar) – молодой фотограф-самоучка из Чехии, чьи пейзажные фотографии, окрашены долей сюрреализма.

Фотосъёмкой Янек занялся лишь в 2011 году, и большую часть своих восхитительных снимков он сделал в родных просторах Моравии и вокруг заповедника «Белые Карпаты».

«Вдохновение я нахожу в повседневной жизни, в природе, в своих чувствах и мыслях», – рассказал фотограф в интервью Interesting Photographers. «Находясь в этих лесах и лугах, я возвращаюсь в детство. Это наполняет меня жизненной энергией, и я пытаюсь поделиться такими моментами с помощью фотоаппарата. Процесс для меня сам по себе похож на медитацию».

Вот так выглядит сюрреалистический лес в осенних фотографиях Янека Седлара: 1 з 21 на весь екран згорнути

Джерело: cameralabs.org