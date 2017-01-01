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    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара

    • Сьогодні, 13:01
    • Розсилка

    Янек Седлар (Janek Sedlar) – молодой фотограф-самоучка из Чехии, чьи пейзажные фотографии, окрашены долей сюрреализма.

     Фотосъёмкой Янек занялся лишь в 2011 году, и большую часть своих восхитительных снимков он сделал в родных просторах Моравии и вокруг заповедника «Белые Карпаты».

    «Вдохновение я нахожу в повседневной жизни, в природе, в своих чувствах и мыслях», – рассказал фотограф в интервью Interesting Photographers. «Находясь в этих лесах и лугах, я возвращаюсь в детство. Это наполняет меня жизненной энергией, и я пытаюсь поделиться такими моментами с помощью фотоаппарата. Процесс для меня сам по себе похож на медитацию».

    Вот так выглядит сюрреалистический лес в осенних фотографиях Янека Седлара:

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    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара
    Мистический осенний лес в объективе чешского фотографа Янека Седлара

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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