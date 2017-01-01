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    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy

    • Сьогодні, 14:38
    • Розсилка

    За главного героя выступал его сын Купер Хефнер

    7 апреля стартует 1-й сезон документального сериала «American Playboy: The Hugh Hefner Story», рассказывающего историю жизни основателя самого популярного журнала для мужчин.

    Накануне премьеры при участии компании Amazon, финансировавшей съемки сериала, в особняке Хью Хефнера была организована торжественная вечеринка.

    Хозяин, который 9 апреля отметит свой 91-й день рождения, не вышел к гостям. За главного героя выступал его сын Купер.

    Напомним, что особняк Хефнера недавно был продан. Но, по договору, Хью может жить в нем до тех пор, пока жив.

    1 з 30
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    Купер Хефнер
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy
    Много красивых девушек и селфи. Как прошла презентация сериала о жизни основателя Playboy


    Джерело: Newsru.com

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