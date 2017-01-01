Мода времён СССР: 6 самых уродливых вещей в гардеробе советской женщины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во времена Советского Союза одеваться модно и стильно могли себе позволить только народные артистки и жены членов политбюро. Все остальные женщины не имели права носить всякие «буржуазные штучки» и покупали только то, что допускал ГОСТ.

Это были недорогие, практичные, в пастельно-серых тонах вещи, порой даже уродливые, которые смогла бы себе позволить купить любая советская женщина.

Они должны были быть простыми, удобными и не отвлекать от работы во благо расцвета советской экономики.

Безусловно, находились и такие женщины, которые перешивали безвкусную советскую одежду или вовсе шили на заказ, но общая масса носила то, что выкладывалось на прилавки.

Как выглядели самые популярные уродливые вещи в гардеробе советской женщины смотрите прямо сейчас.

Джерело: BigPicture