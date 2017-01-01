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    Мода времён СССР: 6 самых уродливых вещей в гардеробе советской женщины

    • Сьогодні, 09:18
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    Во времена Советского Союза одеваться модно и стильно могли себе позволить только народные артистки и жены членов политбюро. Все остальные женщины не имели права носить всякие «буржуазные штучки» и покупали только то, что допускал ГОСТ.

    Это были недорогие, практичные, в пастельно-серых тонах вещи, порой даже уродливые, которые смогла бы себе позволить купить любая советская женщина.

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    Они должны были быть простыми, удобными и не отвлекать от работы во благо расцвета советской экономики.

    Безусловно, находились и такие женщины, которые перешивали безвкусную советскую одежду или вовсе шили на заказ, но общая масса носила то, что выкладывалось на прилавки.

    Как выглядели самые популярные уродливые вещи в гардеробе советской женщины смотрите прямо сейчас.

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    1. Верхняя одежда В 1960-е годы в массовое производство была запущена верхняя одежда в клетку. Её носили все: дети, подростки, женщины. Фасон пальто был абсолютно бесформенным. Такая модель считалась универсальной и шилась для женщин с любыми параметрами. Главное — практичность, а не красота.
    2. Обувь ГОСТ предлагал женщинам обувь на низком каблуке. Кроме того, что она было жутко неудобной, так еще и выглядела в точности, как мужская.
    В 1970-х женщины готовы были отдать всю зарплату за пару изящной итальянской или австрийской обуви. Чтобы её приобрести, приходилось сутками стоять в очередях.
    3. Деловой костюм На главной героине кинофильма «Служебный роман» можно увидеть самый популярный в 60-х годах деловой костюм. Именно такие бесформенные и тусклые «мешки одежды» вынуждены были носить тысячи советских женщин.
    4. Нижнее бельё Легкая промышленность в СССР работала отлично, и «радовала» женщин неудобными бюстгальтерами и ужасными панталонами. Всем без исключения приходилось ходить вот в таких трусах-панталонах.
    5. Брюки Отношения с брюками у советских женщин долго не складывались. Только в 70-х годах они начнут активно их носить. А до тех пор у них в гардеробе были только вот такие бесформенные рейтузы с начесом, которые, кстати, очень выручали в холода.
    6. Купальник Советские женщины до последнего сопротивлялись западному разврату. Закрытые мешковатые купальники были популярны вплоть до конца 70-х годов.
    В СССР женщинам приходилось прилагать много усилий, чтобы выглядеть красиво и модно. Несмотря на массу бесформенной и уродской одежды в магазинах, они умудрялись шить по выкройкам прибалтийских журналов и перешивать свою одежду, подсматривая за известными актрисами.
    Мода времён СССР: 6 самых уродливых вещей в гардеробе советской женщины

    Джерело: BigPicture

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