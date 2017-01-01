Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума

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Парень родом из Сьерра-Леоне, где его преследовали местные знахари

Веа Бангура - новое имя в мире моды. 19-летний парень, который страдает от альбинизма, дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии.

Парень родом из Сьерра-Леоне, где его преследовали местные знахари, которые считают особенность кожи чем-то сверхъестественным, передает Daily Mail.

В детстве Веа не мог выйти на улицу через колдунов, которые делали зелье из волос, крови и костей альбиносов.

«Они используют каждую часть тела, дробят наши кости и пьют нашу кровь», - рассказал Бангура.

Матери Веа удалось вывезти его в Камерун. Чтобы никто не заметил его альбинизма, он ехал с одеялом, накинутым на голову. В 2003 году семья перебралась в Австралию.

По словам Бангура, он с девяти лет мечтал стать моделью.

«Мода дает мне свободу, а мое прошлое ничего не значит», - объясняет он.

Ему удалось заключить контракты с брендами PE Nation и Toni & Guy. Во время Недели моды парень демонстрировал одежду сиднейского модельера Джастина Кессине.

Напомним, у альбиносов отсутствует пигмент меланин, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза.