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    Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума

    • Сьогодні, 13:17
    • Розсилка

    Парень родом из Сьерра-Леоне, где его преследовали местные знахари

    Веа Бангура - новое имя в мире моды. 19-летний парень, который страдает от альбинизма, дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии.

    Парень родом из Сьерра-Леоне, где его преследовали местные знахари, которые считают особенность кожи чем-то сверхъестественным, передает Daily Mail.

    В детстве Веа не мог выйти на улицу через колдунов, которые делали зелье из волос, крови и костей альбиносов.

    «Они используют каждую часть тела, дробят наши кости и пьют нашу кровь», - рассказал Бангура.

    Матери Веа удалось вывезти его в Камерун. Чтобы никто не заметил его альбинизма, он ехал с одеялом, накинутым на голову. В 2003 году семья перебралась в Австралию.

    По словам Бангура, он с девяти лет мечтал стать моделью.

    «Мода дает мне свободу, а мое прошлое ничего не значит», - объясняет он.

    Ему удалось заключить контракты с брендами PE Nation и Toni & Guy. Во время Недели моды парень демонстрировал одежду сиднейского модельера Джастина Кессине.

    Напомним, у альбиносов отсутствует пигмент меланин, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза.

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    Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума
    Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума
    Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума
    Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума
    Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума
    Модель-альбинос взорвал мир моды: необычный парень стал звездой подиума

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