Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25-летняя новозеландская модель Playboy Джейлин Кук (Jaylene Cook) и ее бойфренд, по совместительству фотограф Джош Шо вызвали шквал негодования со стороны маори, коренного народа Новой Зеландии.

Парочка опубликовала в Instagram фотографию, на которой девушка предстала в обнаженном виде (правда, перчатки и шапочку оставила, холодно все-таки) на фоне священного для маори места — вулкана Таранаки.

Джейлин Кук и Джош Шо утверждают, что у них и в мыслях не было ничего плохого, тем более неуважения к священному вулкану. Но местные жители настаивают на том, что такие фотографии оскорбляют их культуру.

Однако, модель Джейлин Кук не видит в фотосессии ничего плохого. В свою очередь Джейлин, заявила, что нагота — это естественно и никакого неуважения в ее действиях нет.

Пара рассказала, что кадр был абсолютным экспромтом. Когда они добрались наконец до вершины Таранаки, то очень устали и им было жарко.

Просто захотелось раздеться и почувствовать на коже прохладный ветерок.Что из этого вышло, смотрите прямо сейчас.

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Джерело: BigPicture