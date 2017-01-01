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    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе

    • Сьогодні, 06:35
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    25-летняя новозеландская модель Playboy Джейлин Кук (Jaylene Cook) и ее бойфренд, по совместительству фотограф Джош Шо вызвали шквал негодования со стороны маори, коренного народа Новой Зеландии.

    Парочка опубликовала в Instagram фотографию, на которой девушка предстала в обнаженном виде (правда, перчатки и шапочку оставила, холодно все-таки) на фоне священного для маори места — вулкана Таранаки.

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    Джейлин Кук и Джош Шо утверждают, что у них и в мыслях не было ничего плохого, тем более неуважения к священному вулкану. Но местные жители настаивают на том, что такие фотографии оскорбляют их культуру.

    Однако, модель Джейлин Кук не видит в фотосессии ничего плохого. В свою очередь Джейлин, заявила, что нагота — это естественно и никакого неуважения в ее действиях нет.

    Пара рассказала, что кадр был абсолютным экспромтом. Когда они добрались наконец до вершины Таранаки, то очень устали и им было жарко. 

    Просто захотелось раздеться и почувствовать на коже прохладный ветерок.Что из этого вышло, смотрите прямо сейчас.

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    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе
    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе
    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе
    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе
    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе
    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе
    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе
    Модель Playboy разозлила новозеландцев, снявшись голой на священной горе

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    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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