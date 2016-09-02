Модель с заболеванием кожи стала лицом рекламной кампании Nike

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Одна из самых востребованных и необычных моделей современности Винни Харлоу теперь рекламирует кроссовки Nike Air Vapormax

Модель Винни Харлоу известна тем, что добилась успеха, несмотря на нарушение пигментации кожи под названием витилиго. Девушка успешно снимается для глянца, участвует в показах и украшает рекламные кампании известных брендов. Это не персвое сотрудничество Харлоу с Nike. Не так давно она уже была героиней видео, рекламирующего кроссовки Air Vapormax. Теперь девушка стала лицом новой модели Vapormax, Asphalt.

Как оказалось, модель давно была фанаткой этих кроссовок: «Мой первый бойфренд был большим поклонником Air Max. У него обязательно должна была быть новая пара белых кроссовок Air Maxs. Если они приходили в негодность, он всегда покупал новые. Как-то парень купил мне женскую версию этих кроссовок. С тех пор я с ними неразлучна. Теперь у меня такая же привычка, как и у него – покупать свежую пару белых кроссовок».

Модель призналась, что Air Vapormax ценит не только за внешнюю привлекательность, но и за невероятное ощущение комфорта.