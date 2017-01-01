Модель создает дизайнерскую одежду для женщин с пышными формами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

28-летняя модель и модельер Надя Абуулхосн из Лос-Анджелеса борется со стереотипами красоты женских форм.

Она ведет блог в соцсетях и имеет собственный сайт.

В течение семи лет девушка пишет о современной моде. Описывает новые тренды и модные сочетания. Пытается доказать женщинам, что иметь пышные тело — это не приговор, а честь.

На собственном примере рассказывает о своих жизненных ситуации.

Когда Надя пыталась одеть «мини» или «скинни», люди пытались опозорить ее. Говорили, что она не должна носить такие вещи.

Это натолкнуло ее стать модельером вещей и разбить навязанные стандарты. В ее коллекциях учтены современные модные тенденции из дизайнерских коллекций известных брендов.

«Я дала девушкам возможность носить то, что они хотят и не стесняться этого. Ваша жизнь только ваша. И ничья больше», - сказала Надя Абуулхосн.

Джерело: Gazeta.ua