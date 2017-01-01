Модная старушка: 95-летняя жительница Вены стала новой звездой Instagram

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В Instagram появилась новая звезда, модница и просто красавица — 95-летняя Эрнестина Штолльберг.

Эрнестина Штолльберг - обычная австрийская пенсионерка. Несмотря на свой почетный возраст, она стала не только своеобразной иконой стиля, но и лицом магазина Park, на инстаграм которого теперь подписано более 15 тысяч человек.

А ведь еще совсем недавно Эрнестина (или Эрни, как ее ласково называют) еще и подумать не могла, что обретет такую популярность, пишет graziamagazine.ru. Ее история успеха началась с простой прогулки: Штолльберг шла вдоль улиц и в одной из витрин магазина увидела собаку, которую решила погладить. Питомец оказался владельцев магазина, которые, заприметив экстравагантную старушку, попросили ее сделать несколько кадров в их одежде. Результат превзошел все ожидания: Эрни стала звездой и лицом бутика.

По словам владельцев магазина, Эрнестина прекрасно держится перед камерой и отлично чувствует стиль. «Если я выбираю элегантную одежду, она принимает женственную позу. Если я выбираю что-то «хулиганское», то и настроение у нее становится соответствующее. Это круто», — говорит хозяин бутика.



