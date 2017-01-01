Модные заметки: 10 предметов одежды, которым не место в гардеробе взрослой женщины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С течением времени свой гардероб нужно пересматривать и корректировать. Причем это касается не только тех, кому уже 40 или 50, но даже и девушек 20 лет.

Есть вещи, которые прекрасно вписываются в облик и манеру поведения шестнадцатилетней.

Но когда у девушки появляется учеба, работа, личная жизнь и прочие атрибуты взрослого мира, они смотрятся нелепо. На молодой матери двоих детей — и того комичнее. А уж на взрослой даме, которой впору быть примером шика и элегантности, — совсем странно.

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