Модные заметки: 10 предметов одежды, которым не место в гардеробе взрослой женщины
- Сьогодні, 09:19
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С течением времени свой гардероб нужно пересматривать и корректировать. Причем это касается не только тех, кому уже 40 или 50, но даже и девушек 20 лет.
Есть вещи, которые прекрасно вписываются в облик и манеру поведения шестнадцатилетней.
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Но когда у девушки появляется учеба, работа, личная жизнь и прочие атрибуты взрослого мира, они смотрятся нелепо. На молодой матери двоих детей — и того комичнее. А уж на взрослой даме, которой впору быть примером шика и элегантности, — совсем странно.
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Джерело: Маркетиум