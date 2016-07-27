«Мое хобби – спать со звездами»: парень из Бельгии публикует свои фотографии со знаменитостями в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотоколлажи Роба взорвали сеть

Этот парень называет себя «обычным Робом» и описывает свою личность как «заурядный чувак из Бельгии».

Несмотря на свою скромность, у Инстаграма этого парня 146 тысяч подписчиков. Так откуда же такая популярность? Всё дело в том, что он публикует фотографии, на которых он запечатлен со звездами. «Завистники, конечно же, скажут, что это фотошоп,» - пишет он у себя в профайле.

Обычный Роб клянется, что все его фотографии настоящие и никогда не подвергались коррекции в фотошопе. Что ж, именно за его очевидную ложь его и полюбили - снимки, которые публикует Роб настолько карикатурны и неправдоподобны, что волей-неволей вызывают улыбку. На некоторых фотографиях Роб просто спит в присутствии известных личностей - как если бы их присутствие не значило для него ровным счетом ничего. На других фотографиях он подыгрывает сценке, делая комичной. Что и говорить, Обычный Роб знает как сделать свои фотографии необычными!

Джерело: Культурология