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    «Мое хобби – спать со звездами»: парень из Бельгии публикует свои фотографии со знаменитостями в Instagram

    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка

    Фотоколлажи Роба взорвали сеть

    Этот парень называет себя «обычным Робом» и описывает свою личность как «заурядный чувак из Бельгии».

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    Несмотря на свою скромность, у Инстаграма этого парня 146 тысяч подписчиков. Так откуда же такая популярность? Всё дело в том, что он публикует фотографии, на которых он запечатлен со звездами. «Завистники, конечно же, скажут, что это фотошоп,» - пишет он у себя в профайле.

    Обычный Роб клянется, что все его фотографии настоящие и никогда не подвергались коррекции в фотошопе. Что ж, именно за его очевидную ложь его и полюбили - снимки, которые публикует Роб настолько карикатурны и неправдоподобны, что волей-неволей вызывают улыбку. На некоторых фотографиях Роб просто спит в присутствии известных личностей - как если бы их присутствие не значило для него ровным счетом ничего. На других фотографиях он подыгрывает сценке, делая комичной. Что и говорить, Обычный Роб знает как сделать свои фотографии необычными!

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    на весь екран згорнути
    Дэвид, ну кто носит спортивные штаны в сауне? Лос-Анжелес изменил тебя, чувак.
    Хвала всем женщинам, которые живут с ленивыми мужчинами! Мы любим вас сильнее, чем вы думаете
    Давай, ты держи телефон, а я нажму кнопочку
    Хвала всем людям, которые готовы побыть подушкой для своих заснувших друзей. =
    5 утра в метро. Спасибо, что посторожил мой сон, Барак
    Рай - он на пляже
    Это настоящая дружба, бро!
    Слушая истории о любви. Отличный разговор у нас, Тейлор!
    Вы были лучшими, Бренджелина!
    «Мое хобби &ndash; спать со звездами»: парень из Бельгии публикует свои фотографии со знаменитостями в Instagram

    Джерело: Культурология

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